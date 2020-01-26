三界五行：催旺桃花　大展鴻圖

2020庚子年，正北有三碧祿存星飛入，三碧本來就主是非，而流年這個方位，豈止是非這麼簡單！正北是鼠年本位，也就是「太歲當頭坐」的位置，而對宮正南是三煞位，面向三煞，被三煞邪住，已經不妙，再加上正北屬水，祿存屬木，五行水生木，殺傷力大增，形成一個大凶位。如果大門向正北，今年宅內要動土，就是「太歲頭上動土」，可免則免，尤其是生肖屬鼠的人，若必須動土，最好請高人擇吉日。另外，三碧可能帶來是非、官非，家門向正北，宜鋪紅地氈，一來增加正能量，正氣足，邪氣就不容易入侵，二來水生木、木生火，三碧祿存的木在生火的過程中得到瀉泄，就可以化解。家居大廳和睡房的正北位，可擺放紅瑪瑙、紅髮晶、粉晶、紅玉造的小龜化煞。如果寫字枱在正北位，靠背放個用大紅、深紫或粉紅色的方形咕o臣做靠山，小人難加害。當然，風水布局化煞的同時，現實中還得遠離小人，不捲入是非圈子，不違法犯罪。

東北有一白貪狼星飛入，是流年桃花位，新春期間在此擺放桃花，既帶來人緣與姻緣，也寓意大展鴻圖，對事業、生意有利。桃花位一年到晚都要保持光亮和空氣流通，要朝氣勃勃，不要暮氣沉沉，這個位置，全年都宜用白色花瓶插金百合花，如果未有戀愛對象者，插粉紅色或紅色玫瑰皆可帶來好姻緣。家門向東北，新年宜用金字門聯，並鋪紅地氈或淺黃色地氈。

方向宇