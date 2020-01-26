本日日本：大阪環球影城「超任世界」　戴手環闖關

今年即將在東京奧運前開幕的超級任天堂世界（Super Nintendo World），剛進一步公布了入場新玩法 ，就是「一人一表」奪金幣過關！嚴格來說，它其實是名為「Power Up Band」的通關手環，入場者戴着它，便可跟園中設施和你手機互動，並倣效遊戲中角色收集金幣來提升力量，助你過關，現所見手環還有6款之多，當紀念品收藏也很不錯。現於官方網站，還可率先看到最新30秒宣傳影片。

作為全球首座任天堂樂園，它隆重地交由任天堂王牌遊戲設計師宮本茂親自打造，最令人期待的，除了有「瑪利奧賽車系列」將正式實體化，玩者還能作第一身賽車體驗；園內還有多個驚險遊樂設施、互動體驗區、任天堂商店、餐廳等，而遊戲中角色像壞蘑菇、烏龜、庫巴、星星金幣、水管等亦都會隨處可見，估計其建設費將超逾600億日圓（約HK$44億），預計美國佛羅里達州環球影城更將興建第二座「Super Nintendo World」，大家要準備定美國簽證了。

日本環球影城 - 超級任天堂世界（Super Nintendo World）

開幕日期：2020年東京奧運前（預計東京奧運2020年7月24日開幕）