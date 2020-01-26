健康賀年菜　糖尿病人都食得

綠野鮮菇火燄手撕雞選用低升糖指數、高膳食纖維、低熱量的食材，讓你過年吃得更健康。（互聯網）

過時過節，家家戶戶都大魚大肉，想炮製健康賀年菜，可參考以下的學生得奬菜式。

香港專業教育學院（IVE）應用營養學高級文憑二年級學生陳子柔及陳家晞，早前憑「綠野鮮菇火燄手撕雞」，在「第9屆健康飲食設計烹飪比賽（學生組）」勇奪「營養健康獎」。該比賽要求參賽者為糖尿病患者構思一款明火烹調的健康菜式，並以雞為主要食材。此菜式選用低升糖指數、高膳食纖維、低熱量的食材（如蒟蒻米、雜菇、蔬菜等），迎合糖尿病患者所需。

【迎合糖尿病患者所需】

她們選用全穀米和蒟蒻米，配合枸杞子、冬菇粒、瑤柱、椰菜粒等食材烹調，然後再釀入雞中。全穀米具水溶性膳食纖維提供飽足感，亦有助穩定血糖和血脂，加入蒟蒻米取代一部分雜穀米，則可減少碳水化合物的攝取，既零熱量，又能提供飽肚感和纖維素。菇類含非水溶性纖維，而且低脂、低熱量，提供飽足感之餘，亦可避免過量攝取碳水化合物而影響血糖穩定性。枸杞子則蘊含豐富胡蘿蔔素，有益於眼睛健康，其微甜和果酸味增加食欲。亦選用了香草、迷迭香和檸檬汁醃雞，香草屬低熱量香料，且低鈉、低糖，能取替豉油、糖、鹽等高鈉高糖調味料。

進食時，把炒飯和去皮手撕雞絲放生菜上，包着吃，很滋味啊！

【綠野鮮菇火燄手撕雞】

材料及分量（6-8人分量）：

基本食材：

雞 1隻

雜穀米 315克

乾瑤柱 適量

洋葱 1.5個

金菇 1.5包

乾冬菇 7隻

杏鮑菇 3.5隻

蒟蒻米 210克

椰菜 7片

生菜 1個（28片）

枸杞子 70克

蒜 4粒

調味料（1）：

迷迭香 3條

檸檬 1個

洋葱 半個

橄欖油 80克

甜椒粉 1茶匙

調味料（2）：

鹽 1/2湯匙

黑胡椒粉 1茶匙

準備：

1.冬菇、瑤柱用水浸過夜，然後撈起冬菇、瑤柱，保留水備用。

2.雜穀米用冬菇、瑤柱水浸約3小時。

3.枸杞子用水浸軟。

4.雞先上調味料（1），再上調味料（2）醃製過夜。

製作過程：

炒飯

1.把冬菇、瑤柱切粒與雜穀米一同放進電飯鍋裏煮熟。

2.清洗食材（生菜、椰菜、金菇、杏鮑菇）；蒟蒻米瀝乾水分備用。

3.把雜菇、洋葱切粒；椰菜切成絲。

4.把鑊燒熱，加少許橄欖油，爆香蒜蓉。

5.先把洋葱炒熟至透明，再加入杏鮑菇、金菇、椰菜煮至軟身，加少許黑胡椒碎和鹽調味。

6.將炒熟後的食材盛起。

7.把鑊燒熱，加少許橄欖油，把蒸好的冬菇、瑤柱和雜穀米炒香至較乾身，加入少許白胡椒粉和胡椒粉調味。

8.加入蒟蒻米和枸杞子一起炒。

9.最後加入煮熟了的食材（洋葱、杏鮑菇 、金菇 、椰菜）快炒。

10.將所有材料放入雞肚內。

雞

1.焗爐預熱220°C。

2.雞以攝氏200°C焗約45至50分鐘。