薯仔粒Taco　青醬提味

惹味的Taco，除了配肉餡外，其實做成素食也可，IG@thissavoryvegan就以薯仔來配搭，薯仔連皮切粒後，加入燈籠椒和紅洋葱，喜歡吃辣的話不妨放上辣椒粒，配上香料和橄欖油拌勻就可以烤焗，記得中間拎出來翻轉食材再烤，這樣才會熟透。

醬汁方面，選了芫荽控最愛的Chimichurri醬汁，內裏有番荽和芫荽，再加上蒜頭和辣椒，配上濃濃紅油醋和橄欖油攪成醬，絕對是重口味之選，如此重口味的素食Taco，未知大家又會喜歡否？

材料：

薯仔粒 1磅

燈籠椒粒 1個

紅洋葱粒 半個

墨西哥辣椒粒 1條

橄欖油 1湯匙

Taco調味料 1包

Taco 8塊

紫椰菜絲 少許

椰菜絲 少許

牛油果粒 2個

芫荽碎 少許

青檸汁 2個

青醬材料：

番荽 1束

芫荽 1束

紅洋葱 少許

蒜頭 3瓣

墨西哥辣椒 半條

黑胡椒 少許

紅酒醋 適量

橄欖油 適量

做法：

1.薯仔粒、燈籠椒粒、紅洋葱粒、墨西哥辣椒粒放在焗盤上。

2.倒入橄欖油、香料後，將蔬菜鋪平，以攝氏218度焗15分鐘，翻轉食材再焗約20分鐘。

3.青醬材料全部攪勻成醬汁。

4.Taco上放入椰菜絲、蔬菜餡，淋上青醬，加牛油果、芫荽碎和青檸汁便成。