迷你航拍攻略　版本大不同？

近年四軸航拍摺機愈出愈輕巧的骰，DJI新推出的迷你摺機Mavic Mini，摺疊後的體積只有140×82×57mm，同罐汽水差唔多大小，卻能抵抗4級風速（8m/s）拍攝出穩定影像。不過原來市面有售的Mavic Mini，分為國際版、內地版、美國版及日本版，究竟當中有何分別？操控迷你航拍機又有乜貼士？一於請航拍專家逐一拆解！

減輕機身 Wi-Fi頻譜

不少人選購航拍機，都想旅行時拍攝難得一見的美景，但各地對航拍機的監控和規例都有所不同，Zeta店長兼航拍專家小丁表示：「好似在美國玩航拍機，起飛重量超過250g就要註冊；日本更嚴格限制操作重量逾200g的航拍機。Mavic Mini設有多個版本，當中國際版、內地版及美國版的起飛重量僅249g，而電池較輕的日本版更只有199g，可避開各地註冊的要求。」不過日本版偷輕了電池，令續航力只有18分鐘；其他版本則沿用2,400mAh電池，支援30分鐘連續飛行時間。

小丁補充：「除了重量和續航力之外，4個版本的Wi-Fi發射制式都稍有不同。日本版採用MIC（2.4G）、內地版採用SRRC（5.8G）、美國版採用FCC（5.8G），而國際版則採用CE（2.4G及5.8G）。FCC版的Mavic Mini相對CE版可使用的無線信號功率更高，所以在一般情況下，圖傳及遙控效果更佳，但缺點是只有5.8G頻譜，在某些國家是禁止使用的。相反CE版採用2.4G及5.8G雙頻譜，所以全球通用。」

影相拍片 簡易操控

各版本的拍攝功能則大致相同，內置1/2.3吋CMOS及83°廣角鏡頭，可拍攝最高2,720×1,530解像度影片及1,200萬像素相片，影相時還可手動調校ISO 100~3,200感光度，配合三軸機械增穩雲台令影像穩定自然。至於專用遙控器支援高清圖傳，傳輸距離遠達4公里，配合《DJI Fly》App支援一鍵拍片功能，能簡單操控航拍機作沖天、漸遠、環繞、螺旋等拍攝模式。