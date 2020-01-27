【兒樂事】尋求幫助的奧秘（下）

尋求幫助對孩子的個人成長很重要，因為每解決一個問題，孩子又學懂多一個東西。（設計圖片）

今期是我鼠年第一篇稿，我首先祝大家新年進步、家宅平安。

上一期我提及孩子不懂得正確地去尋求幫助五大類中的兩類——「手足無措」及「感覺無助」，今天我會分享餘下的三個類別：「容易氣餒」、「完美主義」及「忽略他人」。

3.容易氣餒

有些數學比較差的學生，考試時普遍出現兩個情況——敷衍地做，甚至交白卷，這正是容易氣餒孩子的特徵。他們遇到困難時，會很容易舉白旗投降。容易氣餒的孩子，普遍會遇到困難後便不再去嘗試。這些都是因為他們對挫折的不包容。

這些孩子在處理弱項時，比較需要多一些指引。家長需要鼓勵他們養成遇到困難時要用不同方法重新嘗試一次的習慣，例如遇到功課難題，可以再一次閱讀題目。如果嘗試後仍然不懂，師長便會幫助或者主動去尋求幫助。

4.完美主義

這些孩子遇到難題時，普遍不會主動尋求幫助，覺得自己可以應付得到。他們認為，尋求協助便代表自己失敗、愚蠢或能力不逮。如此思維，只會阻礙學習機會及在過程中浪費時間。

我們需要教導這類孩子，遇到困難時不尋求幫助，就等於與尋找知識意義背道而馳，不是一個值得認同的行為。一些比較聰明的小朋友，通常都創意無限，但往往低估自己能力。家長可以從旁協助孩子選擇一些能力範圍內做到的事。當他們遇上困難時，便要即時鼓勵他們提問。

5.忽略他人

這類小朋友與其他四類剛剛相反，每當遇到困難時，他們便會不假思索地尋找幫助（例如不斷舉手問問題，或者花過多時間解釋自己的問題）。他們的提問很多時與學習主題無關，或者忽略了其他同學參與的重要性。這些行為往往會對其他學生構成不必要的騷擾。

家長需要解釋老師對學生的關注就像一個薄餅，全班學生都應該公平地分享，不斷沒有思考便不斷尋求幫助就會對其他同學不公平。

想改善這個行為，家長及老師可以嘗試在學習過程裏，規限每一個主題或者工作可以發問多少次，引領他們思考後才決定是否需要尋求協助。

【尋求幫助vs人生】

尋求幫助對孩子是一個很高深的學問。他們需要學懂在合適時間和環境提問、尋找適合對象、管理自己的情緒及清晰地表達自己。家長和老師亦需要在不同情況下，有條理及循序漸進地去幫助小朋友解決問題。

每解決一個問題=學懂多一個東西。人生便是這樣。