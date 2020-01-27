食厭煎堆油角　試試美式炸物

賀年小食除了傳統的煎堆、油角和炸芋蝦之外，可以嘗試一些西式香口小食，如IG@bakerbynature教整的特色炸甜點Beignets；其實是新奧爾良某地區的一種傳統甜點，被譽為無窿的Donut，做法相當簡單，只要將室溫雞蛋、淡奶等攪拌後，慢慢放入加入溫水和糖拌勻的酵母，想知酵母是否製作成功，最好在攪勻後靜置一會，直至見到表面起泡才成。

之後再放室溫牛油和剩下的麵粉，搓成麵糰後放入雪櫃放最少2小時，但不要超過24小時，拿出來就可搓平切成正方小塊炸至金黃，待油瀝乾後灑上糖粉，便成為微甜的小吃，佐咖啡或熱茶都咁好味。

材料：

攝氏110至115度溫水 1.5杯

糖 2/3杯

酵母 2.25茶匙

雞蛋 2隻

淡奶 1杯

雲呢拿香油 2.5茶匙

麵粉 7杯

鹽1.5茶匙

無鹽牛油 5湯匙

花生油 4杯

糖粉 2杯

做法：

1.溫水、糖、酵母拌勻，靜置10分鐘至見起泡沫備用。

2.雞蛋攪拌至順滑，加入淡奶、雲呢拿香油攪拌。

3.倒入一半麵粉拌勻至黏稠，慢慢加入酵母液拌勻。

4.倒入牛油拌勻，加入麵粉和鹽攪拌成麵糰，包保鮮紙冷藏最少2小時。

5.拿出麵糰搓平，切出小正方塊。

6.燒熱油，將麵糰炸熟，隔油。

7.灑糖粉便成。