食厭煎堆油角 試試美式炸物
2020年01月27日 13:00
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炸得金黃香脆的Beignets，作茶點都唔錯。（互聯網）
賀年小食除了傳統的煎堆、油角和炸芋蝦之外，可以嘗試一些西式香口小食，如IG@bakerbynature教整的特色炸甜點Beignets；其實是新奧爾良某地區的一種傳統甜點，被譽為無窿的Donut，做法相當簡單，只要將室溫雞蛋、淡奶等攪拌後，慢慢放入加入溫水和糖拌勻的酵母，想知酵母是否製作成功，最好在攪勻後靜置一會，直至見到表面起泡才成。
之後再放室溫牛油和剩下的麵粉，搓成麵糰後放入雪櫃放最少2小時，但不要超過24小時，拿出來就可搓平切成正方小塊炸至金黃，待油瀝乾後灑上糖粉，便成為微甜的小吃，佐咖啡或熱茶都咁好味。
材料：
攝氏110至115度溫水 1.5杯
糖 2/3杯
酵母 2.25茶匙
雞蛋 2隻
淡奶 1杯
雲呢拿香油 2.5茶匙
麵粉 7杯
鹽1.5茶匙
無鹽牛油 5湯匙
花生油 4杯
糖粉 2杯
做法：
1.溫水、糖、酵母拌勻，靜置10分鐘至見起泡沫備用。
2.雞蛋攪拌至順滑，加入淡奶、雲呢拿香油攪拌。
3.倒入一半麵粉拌勻至黏稠，慢慢加入酵母液拌勻。
4.倒入牛油拌勻，加入麵粉和鹽攪拌成麵糰，包保鮮紙冷藏最少2小時。
5.拿出麵糰搓平，切出小正方塊。
6.燒熱油，將麵糰炸熟，隔油。
7.灑糖粉便成。