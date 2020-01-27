三界五行：肖鼠─名成利就　大有作爲

生肖屬鼠的人，今年值太歲。「太歲當頭坐，無福必有禍」，有些人誤會，以為是「沒有福，只有禍」，其實並非如此，真正意思是，如果不謀求幸福，那就容易惹災禍，也就是說，做壞事，容易得到報應，犯錯誤，容易得到懲罰，這才是道家「禍福無門，唯人自召」警世良言。可以這樣理解，「人在做，天在看」，太歲就是天上玉皇大帝派來看人的，太歲坐在你身邊，你的一言一行即時被太歲聽得到，看得見。就好像老闆或上司坐在你身邊，你有好處長處、好表現、有作為，會得到重用、讚賞，你有壞處錯處、無表現、不作為，也遮瞞不了。

生肖屬鼠的人，今年有太歲、劍鋒、遊奕、伏屍等凶星，劍鋒與遊奕是非多，容易被小人「篤背脊」，遠離是非圈子，不要多管閒事。太歲逢伏屍，加倍注意工業、家居、運動、交通安全，但並非「坐定定，甚麼都不做」，反而要更加勤奮，自求多福，天助自助者，先自助，才有天助。

機會是有，就看自己能否把握。吉星有歲駕、將星、金匱。歲駕是太歲駕到，等於老闆、阿頭大駕光臨，正是爭取表現的大好機會。將星有兩個好處，一是權威人士看得起你，二是有升職上位當權機會。金匱是財庫，象徵流年有創富儲錢的機會。

千手觀音是鼠屬相的終身本命佛，用黑繩或金鏈或銀鏈穿戴黑曜石或黑碧璽千手觀音吊墜，可保平安。

方向宇