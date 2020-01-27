今晚食乜：帶子兩味　金銀滿屋

金銀滿屋其實是清炒帶子及鹹蛋黃帶子，吃起來清爽鮮甜及鹹香脆卜卜，一菜兩味兼好意頭。(張群生攝)

農曆新年食甚麼都講究意頭，今晚一於跟屯門一間五星級酒店的中菜行政總廚鄔進傑師傅學煮「金銀滿屋」。材料方面有刺身級帶子，將之烹調成兩種不同造型及味道，以金黃及雪白的顏色，呈現出充滿新年氣氛的金銀效果。鄔師傅指，加入蘆筍清炒可凸顯帶子的鮮甜味道；帶子沾上炸漿炸至金黃色再以鹹蛋黃炒香，吃起來脆口鹹香，味道自然更為豐富。

材料：

帶子 12粒

鹹蛋黃 4隻

蒜蓉 1茶匙

乾葱蓉 1茶匙

蘑菇片 少許

甘筍片 少許

薑片 少許

牛油 1湯匙

葱段 2條

雞粉 少許

鹽、生粉 各少許

蘆筍 2條

炸漿 1碗

做法：

1. 將6粒帶子汆水至8成熟，用凍水略沖，瀝乾水分備用。在帶子面撲上一層薄薄的生粉，沾上炸漿後，放入滾油中炸至金黃色。

2. 鹹蛋黃蒸熟後壓成蓉，以牛油起鑊，炒香鹹蛋黃；加炸至金黃色的帶子放入鹹蛋黃中，離火輕力炒勻成黃金帶子。

3. 蘆筍切段後汆水；薑片、蘑菇片及甘筍片汆水備用；將剩餘的帶子走油備用。

4. 另起油鑊爆香蒜蓉及乾葱蓉，加蘆筍、薑片、蘑菇片、甘筍片、葱段及帶子，用少許鹽及雞粉調味，上碟後以黃金帶子半碟即成。