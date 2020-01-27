新年推介！串流平台一鋪睇晒

不少人都會趁農曆新年期間放假休息一下，上網串流睇戲追劇就最適合不過，就等小記推介3套Netflix新上線的動畫、電影、劇集給大家，等大家拜完年回家休息時都有好節目。

《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》第二部

車田正美的經典動畫《聖鬥士星矢》的CG重製版，最新的第一季第二部於1月23日於Netflix上線，第一部中星矢等青銅聖鬥士在銀河戰爭中首次經歷大戰，而最新第二部(7~12集)中他們會面對更強的白銀聖鬥士，除非將內心的小宇宙完全燃燒，否則難以保護到重生轉世的女神雅典娜。

《陽光普照》

1月24日起於Netflix上線的台灣電影《陽光普照》，勇奪本屆金馬獎最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角等五項大獎，在台灣創下了2,700萬新台幣票房佳績。新一代台灣男演員許光漢在片中飾演的優秀學生陳建豪，被周圍的人深深期望，令他不得不成為一位「陽光普照」的學生和兒子，但他內心對青春卻有另一番睇法。

《金枝玉葉》

剛上線的古裝電視劇，吳謹言與其他演員及拍攝班底再度合作，在新劇《金枝玉葉》中再次飾演她在熱門古裝劇《延禧攻略》中的角色魏瓔珞，故事描述由內地新生代女演員王鶴潤飾演的昭華公主，正正是《延禧攻略》中魏瓔珞的女兒，她奮力應對宮廷權謀和家族宿敵，同時應付爾虞我詐的愛戀情仇，喜歡古裝劇的朋友不能錯過。