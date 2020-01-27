Toyota GR Yaris　性能小鋼炮

豐田（Toyota）發表全新第二代GR Yaris，此車續由該品牌旗下賽車部門GAZOO Racing，根據近幾年重返FIA世界拉力錦標賽（World Rally Championship，簡稱WRC）的技術、經驗和數據操刀打造，裏裏外外都充滿賽車基因。

採用三門五座椅設定、淨車重僅1,280kg的新GR Yaris，以一具1.6L 直三渦輪增壓引擎作為動力核心，擁有272 ps最大馬力及370Nm最大扭力。搭配iMT六前速手動波箱和新開發的GR-FOUR運動四驅系統，在前、後軸都配置Torsen限滑差速器及在電子控制多片離合器，能將適當的動力分配給前、後輪，並具備NORMAL、SPORT、TRACK三種動態模式。

另一賣點是，新GR Yaris將於日本元町的工廠製造，由專門的「匠」技工團隊負責生產與組裝。預計今年下半年正式推出市場，其中兩款特別版RZ First Edition及RZ High-performance First Edition在日本本土市場已開始接受網上預訂。