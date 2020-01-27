本日日本：那霸市5星新酒店　試業開始

去沖繩那霸市旅遊想住新酒店的話，不妨試試剛於國際通登場的HOTEL COLLECTIVE。呢間5星酒店預定於4月24日Grand Open，較早前開始試業。酒店的背景有啲特別，由台灣的水泥公司嘉新水泥全資擁有的子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社開設，酒店建於國映館舊址，離沖繩單軌列車牧志站與美榮橋站僅需步行約10分鐘，附近更有波之上海灘、壺屋通及市場本通等人氣熱點，可謂相當就腳。而酒店樓高13層兼設有地庫1層，共有260間客房，每間面積由30平方米至161平方米不等，跟那霸市內其他酒店相比顯得相當寬敞。其他設施方面，最注目莫過於擁有國際通唯一的酒店屋外游泳池，為住客帶來恍如置身都市Resort的風情。其他設施還有教堂、大型宴會廳及使用英國高級護膚品牌ELEMIS的水療中心SANATIO SPA NAHA。值得一提的是，酒店除了提供和食及西餐之外，更由台灣請來廚師提供正宗中華料理，讓住客有更豐富的口味選擇。房租每晚每人7,200日圓起。

HOTEL COLLECTIVE

地址：沖繩縣那霸市松尾2-5-7