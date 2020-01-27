花瓣藝術家黃曉陵香港首展　幸福在花見

農曆新年後，緊接着便是情人節，不知道大家安排好節目了嗎？今年Landmark North上水廣場就打造了色彩斑斕的花花世界《幸福．花見》。由即日至2020年2月29期間，上水廣場會聯乘花瓣藝術家黃曉陵舉行香港首個個人作品展，場內會展示出超過20款以「花宴」為主題的全新作品，讓大家欣賞到這一位花系藝術家如何將花瓣藝術帶入生活，將平凡的物件注入繽紛唯美的生命。場內亦會展出她多幅不同時期的靜態攝影作品，包括「三色堇．小提琴」、「三色堇．浴鴨」、「三色堇．眼鏡」 等等。

為配合是次展覽主題，上水廣場以「花香鳥語」作為布置主題，以多朵不同顏色的荷蘭三色堇點綴，金光璀璨的喜雀在花間自由享樂及飛翔，散發出春日的浪漫氣息。而「喜雀」心形裝置背後更是華麗的發光心形木造雕塑，很適合情侶們打卡拍照！此外，上水廣場於新春期間亦特設藝術家黃曉陵參與設計的逾5米《花之饗宴》藝術館，當中有最矚目的Table Mapping光效互動裝置，以視覺、聽覺、嗅覺和觸覺360度身歷奇境，更可拍攝出最動人最instagrammable的花海照片，喜歡花的朋友記得去打卡影靚相了！