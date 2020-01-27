今時今日，評論一個人成功與否，不再側重IQ，反而EQ才是成功的關鍵。因為進入21世紀，尤其在全球化的影響下，很多工作都講求團隊合作，而EQ正正涵蓋相關的技巧。（設計圖片）

常聽人提到「高分低智」，不知大家對IQ（智能商數）及EQ（情緒商數）認識有多深？兒童教育中心「Steps Education」課程總監梁嘉敏（Carmen），早年曾於美國麻省進修兒童發展心理學及教育心理學。她表示，EQ是與生俱來的本能，每天的生活點滴，也是提升EQ的學習機會。EQ高低與否，視乎人生經歷，當中以青春期的遭遇，尤為重要。

【青春期有幾重要？】

Carmen說：「心理學家指出，踏入青春期，青少年處於塑造自我形象的階段。這時甚受周圍環境的影響，當想像中的自己，跟別人眼中的自己存有一定的差距，他們便會不停自我反省、自我掙扎，內心的角力，觸發很多情緒反應。若缺乏相應的正面學習體驗，可影響隨後的自信、抗逆能力、溝通能力、管理情緒等方面的發展，所以青春期是鞏固EQ的關鍵階段。」

【提升EQ有乜方法？】

她建議家長可參考美國心理學教授Dr. John Gottman提出的方法——Emotion Coaching，該方法分為以下三個步驟。

第一步：對孩子的情緒表示理解及認同。無論是大人或細路，也要明白一些事實：情緒是生理反應，你無可能否定其存在。正如有肚餓這生理反應時，你不可說：「唔准肚餓」，情緒亦然。當見到孩子想哭時，家長不可說：「唔准喊」。作為家長，要認同孩子相應情緒的表達。

第二步：標籤情緒的類型，如開心、悲傷、緊張、憂慮、失望等，而不是純粹歸類為「開心」或「唔開心」。家長協助孩子描繪當下情緒，描繪得愈仔細愈好，可更易找出背後的原因。

第三步：誘導孩子思考如何處理自己的情緒，或用甚麼方法處理當下的情緒。

如果自細掌握上述技巧，孩子逐漸懂得如何管理情緒、面對逆境等，有助提升EQ。但有點要留意，EQ高的人，並非沒有情緒，只不過他懂得面對情緒的技巧，並把負面反應降到最低。

模特兒：Bryan@2Indigo