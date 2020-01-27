開箱男：新年換電視　靚睇4K HDR

農曆新年又到了，不少人都喜歡趁新年換電視，不單可以一家大細團年煲碟追劇，有親戚朋友來拜年時還可以炫耀一下，Hisense新推出的U7A(1000)系列無疑是首選，它是上年U7A的後繼型號，外形大同少異，但操作介面及畫質都有明顯改善，尺寸有55吋的HK55U7A(1000)及65吋的HK65U7A(1000)兩款，採用最新3,840×2,160的4K屏幕，配合HDR高動態範圍，令暗位更銳利實淨，加上可透過Wi-Fi串流睇片，用來追睇小記推介的Netflix新片新劇就最適合不過。

杜絕偏色低音有力:

為了提升畫質，採用最新一代的ELED背光技術，配合最新視頻處理器，令色彩及亮度都有大幅提升，用家可因應不同的片種而選擇標準、自然、劇院、鮮明、運動、遊戲及自訂模式，例如睇波時用了運動模式，就能提升動態流暢感，杜絕不必要的殘影。此外，為避免偏色，色溫設有低、中、高等3段，用家更能獨立調校紅、綠、藍，確保無論煲碟或串流追劇都不會偏色。音響方面，除支援大路的DTS HD、Dolby Digital、及DBX音效外，更設有牆面安裝音效模式，一般將電視掛上牆後，音場包圍感會因電視喇叭太貼近牆而受影響，使用了此模式後就能針對掛牆位置而優化音場包圍感及聲音定位的準確性，同時在機背設有一對低音單元，大大提升了睇戲炸機時的震撼感，就算不外駁超低音喇叭都夠炸。

串流睇片語音操作

針對串流睇片愈來愈流行，U7A(1000)系列亦支援透過Wi-Fi上網串流睇片，配合Android P操作平台，能簡單透過Google Play下載心水App，而Netflix、YouTube等人氣App都已經預設在電視介面中，不用慢慢自行下載，相當貼心，而且遙控器上設有Google Play、Netflix，及YouTube掣，輕按一下就能簡單睇片或下載心水App，用家亦能透過USB接駁，直讀影片、相片及音樂等多媒體檔案，大大提升睇片選擇，同時更支援鏡射功能，能簡單地將手機影像無線傳輸至電視播放。此外，為了簡化操作系統，更支援語音操作功能，只需對著遙控器讀出如85台、YouTube就能自動轉台，亦能搜尋關鍵字，令用家更易搜尋到心水節目。