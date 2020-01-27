決性11點：極品鼠美人　吸睛NO.1

鼠排行於十二生肖之首，喺日本AV界定係寫真界都有好多出色嘅肖鼠女優，更不約而同地能夠將魅力發揮，論吸睛度絕對可以列於業界頂級。而肖鼠人士有做事態度積極、勤奮努力、頭腦機智、手腳靈巧嘅特點，咁咪好似呢幾位鼠美人咁？

【引人親親─天羽希純】

天羽希純係女子組合「READY TO KISS」成員，氣質天真又純品，令人好想抱吓佢錫吓佢，好好同希純親近一番。天羽希純喺舞台發揮青春活力之餘，近年亦開始行性感路線，向寫真界出發！而希純嘅天真童顏以及燦爛笑容固然成功惹起觀眾注意，其雪白而凹凸有致嘅胴體亦相當吸睛！

出生日期：1996年8月12日

身高：162 cm

三圍：81 - 58 - 84 cm

【情婦變正印─橋本愛實】

身材火辣誘人嘅橋本愛實，兼備成熟嘅風韻加上風情萬種，絕對係繼壇蜜之後最能夠深深吸引住男人嘅寫真女王，更有「國民第一情婦」之稱！雖然橋本愛實喺寫真演出當中極盡性感同挑逗性，但係一旦收起性感又成功入屋，家陣就集中火力喺電視圈發展。最近，愛實推出寫真集《橋本マナミの抱きしめてinハワイ》，大家記得記得要珍藏！因為上年年尾愛實宣告同任職醫生嘅男友拉埋天窗並表示從寫真界畢業，所以呢本寫真集極有可能係愛實最後一本！

出生日期：1984年8月8日

身高：168 cm

三圍：86 - 60 - 88 cm

【繼續打拚─愛音麻莉亞】

絕色美人友田彩也香可以話係日本AV界當中攝人魔力最強嘅存在，但係Prestige嘅專屬女優愛音麻莉亞一樣唔弱！麻莉亞同樣擁有足以令男人甘願被征服嘅魔性魅力，而身材夠高挑又夠火辣，肌膚仲要又嫩又滑添！喺上年年中，有見於好姊妹吉川運引退，麻莉亞亦萌生退意，喺社交網發表引退消息。但係，冇幾耐之後麻莉亞又神奇地話要繼續喺AV界打拼，阿妹你就唔好咁快又話引退，專心拍多啲精彩作品畀大家睇啦！

出生日期：1996年2月22日

身高：165 cm

三圍：86 - 59 - 88 cm