【深夜字聊】長輩駕到點樣做

每年嚟到年底，對唔少有家室嘅人嚟講都有當大嘅壓力，原因好多時在於親朋友戚友等，而呢點相信已婚男女最有同感。不過呢位女網民嘅壓力原因就有啲特別，佢話：「每年農曆新年，老爺奶奶都會從加拿大返港過節，而每次都會住喺我哋屋企住個幾月。雖然我同老爺奶奶嘅關係唔錯，但大家都知住埋一齊唔多唔少都會有啲壓力，好似我唔敢再着胸圍底褲周圍走，每兩三日就要大清潔等，搞到我真心冇晒性趣。不過最麻煩係老公呢段時間最得閒，一得閒佢就好想同我親熱。試過我哋一齊沖涼順便做埋，點知一出浴室，奶奶就笑淫淫咁問我幾時有孫抱。又試過我哋去爆房，返到屋企奶奶又問我哋去咗邊，唉……我真係唔知點講好。其實我都係發吓嘮蘇，因為我都好掛住佢哋，但又真係好唔慣囉。順帶一提，我哋結咗婚三年。」

網友神回應：

霜印：唔慣就梗係㗎喇，難得你其實都掛住佢哋，作為心抱都算係咁。老人家係想抱孫啫，呢啲嘢問多兩三年就唔會再問㗎喇。

Jennifer：如果你生咗細路，二人世界就離你而去，到時你反而想老爺奶奶住耐啲，因為有人肯幫你湊嘛。

諾頓：呻吓當然係好，但記住咪同你老公講，免得佢胡思亂想以為你討厭佢老豆老母嚟住。好似我咁，以前只係喺老婆面前呻咗一吓，結果事隔八年佢仲記到依家。

Alexia：其實你哋有冇諗過掉返轉頭去加拿大過節呢？反正香港愈嚟愈冇節日氣氛，另外又可以當做旅行，兼且唔怕你老爺奶奶打搞，都係個幾好嘅選擇嚟。