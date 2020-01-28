香港估估吓：究竟邊個係年初四咁樣？

今日係大年初四，俗語有云「年初四咁嘅樣」！究竟甚麼是「年初四咁嘅樣」？邊位至係年初四咁樣？一切的謎，其實都是來自周星馳經典賀歲片之一《行運一條龍》。

作為星爺賀歲系列之一的《行運一條龍》，或許不是所有星迷最喜歡的一部，但電影中強調的人情味，實在也討得不少粉絲歡心，加上電影中星爺的角色何金水(水哥)，其實是向其經典電視劇《他來自江湖》的角色何鑫淼(金水)致敬，對所有星爺迷來說，這一重意義已是入場的理由。電影說及街坊茶餐廳因收樓而勒令停業，至於收樓行動的幕後老闆就是由吳君如飾演的樣衰八婆「姣婆四」。身為茶餐廳老闆的吳孟達苦無應對方法，於是請夥記水哥幫忙，言談間，金水問達叔「姣婆四」其實係咩樣---

金水：咩話？年初四咁嘅樣？

甜筒輝：做咩面都青埋嘅？

達叔：年初四，假又放完，錢又使晒，工又要返，點會有好樣呀？

---由於香港法定的農曆年公眾假期一般是正月初一至初三，而年初四就會是大部分人開工的日子，所以達叔一句「假又放完，錢又使晒，工又要返」，簡直重擊全港上班一族的要害，完全是笑中有淚，「年初四咁嘅樣」等同黑口黑面樣衰衰的代名詞，不過今年大家的年初，大家應該開心一點，因為公眾假期重疊了星期日的關係，所以假期順延一天，庚子鼠年是年初五才開工，今年年初四可以寬容一點了！

答案：姣婆四