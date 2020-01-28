【老友狗狗】家長再培訓　加強犬隻訓練技巧

不少家長會投訴狗狗表現差，其實有沒有反省過，是自己的訓練方法不對呢？(設計圖片)

我常說，犬隻訓練師教的其實是人，不是狗！家長投訴狗狗表現差之前，最該反省的其實是自己的訓練技巧。教狗說難不難，但說易嗎？着實又有很多小東西要注意。首先你得了解毛孩特性，既要保持腦筋與手腳協調靈活，又得時刻觀察狗狗的反應，隨時還要一手拖着牽繩，一手給予食物讚賞（甚至按響片），眼觀路面情況，又或提防其他狗狗來搗亂，期間更不能缺乏耐性和發脾氣！所以你說，訓練狗狗前，最該訓練的是不是自己？這次我羅列了幾項家長在訓練狗狗時最常出現的不足，希望大家好好提防。

【常見的訓練毛病】

1.要求模糊

很多家長也不太清楚自己在訓練甚麼，只知道要教狗狗「Stay」，卻沒有概念要牠等多少秒，保持多少步距離？教了牠「Sit」就是坐下，但牠趴低或畀手時，為甚麼又忍不住照給獎勵？「Sit Down、Sit Down」一起叫，那究竟是要「坐下」還是「趴低」呢？狗狗也被弄糊塗了，又怎會表現得好。

每次練習前，家長最好先有個清晰而可量化的教學目標（例如在3步距離等10秒），狗狗做到了便立即獎勵，這樣不但狗狗容易理解，自己也對整體進度有更實質的概念。

2.錯失時機

家長的讚美不是太吝嗇，就是太慢了！幾秒的差別已足以影響學習成效。狗狗的屁股明明已經坐好了，但家長遲遲沒有表示，於是牠惟有碰運氣，胡亂做些動作，誤打誤撞在「畀手」時得到獎勵，以後便以為「Sit」代表「坐下+畀手」整套動作了。

我們讚「Good」或按響片，其實就像相機的快門「咔嚓」聲，目的是捕捉那一瞬間，告訴狗狗「你做對了！」相反，有些家長怕錯失良機，所以很心急要往狗狗嘴裏塞零食。其實抓準時間說「Good」更為重要，時間愈精準，狗狗便愈容易明白訓練要求，學得愈快。先清楚說聲「Good」，在1至2秒內再給予獎品也不遲。

3.過分依賴零食

剛教導新動作時，很多人也會以食物輔助誘導，但甚少家長懂得逐步減退，總是每次均拿着食物去吸引狗狗，結果以後沒有零食，狗狗的表現便大打折扣。記住我們是要「獎勵」狗狗的良好行為，而非「賄賂」。平時最好把零食收在背後或袋子裏，等狗狗做對了，我們才會給予獎賞；日常也應該加入更多生活獎勵（如玩耍、撫摸、出門等）取代零食，也令該好行為更生活化。

4.不斷重複指令

面對狗狗突然失靈，很多家長都會把指令叫完一遍又一遍，彷彿叫多幾次、叫大聲點，狗狗便會跟着做。這樣做不但成效欠佳，更容易令狗狗對指令變得麻木。

口頭提示說一次就夠了，不妨靜待幾秒，讓狗狗思考，牠沒有反應，才以手勢提示，又或把動作還原，重新再來一遍。如果連續失敗幾次，很大可能是環境太多干擾、進度去得太快太多。最好退回較簡易的程度再練習，盡量令每節練習都在愉快成功的經驗下作結。

5.動作與說話太多

我們總是話太多了，又動作多多，指手畫腳、轉身、伏低的，對於精於觀察我們動作神色的狗狗來說，簡直就是資訊量爆燈，看到頭暈！Less is more，動作與指令要盡量保持簡潔，這樣狗狗才容易找出重點、聽到關鍵詞。

【預早擬定教學計劃】

練習大忌是家長自己雞手鴨腳，所以事前我們應做好準備。首先把零食切細並分類裝好，獎品放在容易拿到的地方，保持雙手靈活，要理順練習內容與要求，並把訓練步驟由頭到尾想清楚，預先計劃好，狗狗做對了要怎麼獎、做錯了又要怎麼修正。只要一早擬定教學計劃，其實訓練狗狗一點也不難呢！

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理