「具沢山」韓國飯卷
2020年01月28日 13:00
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韓式飯卷Kimbap與日本壽司相似，但做法和配搭比較多元化，通常用色彩繽紛的蔬菜捲製而成。（互聯網）
雖然好多時靠漢字已大概估到日文的意思，但卻並非百發百中，最多人認識的就有解作「沒問題」的「大丈夫」，而「切手」是「郵票」，「風船」則是「氣球」，解釋跟中文完全沒有關係。日本IG@moguna_com之前分享了韓風海苔卷的做法，並以「具沢山」作標題，以為是日本或韓國的地名就大錯特錯。原來「具沢山」在日文中可以解作「大堆頭」，即用了很多材料炮製，學煮食之餘也可以順道進修一下日文。
材料：
白飯 560克
牛肉 150克
蘿蔔、菠菜 各70克
蘿蔔漬物 15厘米
紫菜 2塊
白飯：
麻油 1湯匙
白芝麻 4茶匙
鹽 2/3茶匙
牛肉：
醬油 1湯匙
糖 2/3湯匙
煮酒 1茶匙
麻油 2/3茶匙
菠菜：
水 2茶匙
鹽 少許
做法：
1. 將麻油、鹽、白芝麻與白飯拌勻。
2. 用醬油、沙糖、煮酒、麻油醃牛肉。
3. 炒熟牛肉備用。
4. 煎蘿蔔絲，加鹽及水焗腍。
5. 煮熟菠菜後浸冰水，乾水後加麻油及鹽調味。
6. 鋪平紫菜，逐層放白飯、牛肉、蘿蔔絲、蘿蔔漬、菠菜，用竹蓆捲起。
7. 定形後切件即可享用。