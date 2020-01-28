雖然好多時靠漢字已大概估到日文的意思，但卻並非百發百中，最多人認識的就有解作「沒問題」的「大丈夫」，而「切手」是「郵票」，「風船」則是「氣球」，解釋跟中文完全沒有關係。日本IG@moguna_com之前分享了韓風海苔卷的做法，並以「具沢山」作標題，以為是日本或韓國的地名就大錯特錯。原來「具沢山」在日文中可以解作「大堆頭」，即用了很多材料炮製，學煮食之餘也可以順道進修一下日文。

材料：

白飯 560克

牛肉 150克

蘿蔔、菠菜 各70克

蘿蔔漬物 15厘米

紫菜 2塊

白飯：

麻油 1湯匙

白芝麻 4茶匙

鹽 2/3茶匙

牛肉：

醬油 1湯匙

糖 2/3湯匙

煮酒 1茶匙

麻油 2/3茶匙

菠菜：

水 2茶匙

鹽 少許

做法：

1. 將麻油、鹽、白芝麻與白飯拌勻。

2. 用醬油、沙糖、煮酒、麻油醃牛肉。

3. 炒熟牛肉備用。

4. 煎蘿蔔絲，加鹽及水焗腍。

5. 煮熟菠菜後浸冰水，乾水後加麻油及鹽調味。

6. 鋪平紫菜，逐層放白飯、牛肉、蘿蔔絲、蘿蔔漬、菠菜，用竹蓆捲起。

7. 定形後切件即可享用。