「具沢山」韓國飯卷

2020年01月28日 13:00
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    韓式飯卷Kimbap與日本壽司相似，但做法和配搭比較多元化，通常用色彩繽紛的蔬菜捲製而成。（互聯網）
    雖然好多時靠漢字已大概估到日文的意思，但卻並非百發百中，最多人認識的就有解作「沒問題」的「大丈夫」，而「切手」是「郵票」，「風船」則是「氣球」，解釋跟中文完全沒有關係。日本IG@moguna_com之前分享了韓風海苔卷的做法，並以「具沢山」作標題，以為是日本或韓國的地名就大錯特錯。原來「具沢山」在日文中可以解作「大堆頭」，即用了很多材料炮製，學煮食之餘也可以順道進修一下日文。
    材料：
    白飯 560克
    牛肉 150克
    蘿蔔、菠菜 各70克
    蘿蔔漬物 15厘米
    紫菜 2塊
    白飯：
    麻油 1湯匙
    白芝麻 4茶匙
    鹽 2/3茶匙
    牛肉：
    醬油 1湯匙
    糖 2/3湯匙
    煮酒 1茶匙
    麻油 2/3茶匙
    菠菜：
    水 2茶匙
    鹽 少許
    做法：
    1. 將麻油、鹽、白芝麻與白飯拌勻。
    2. 用醬油、沙糖、煮酒、麻油醃牛肉。
    3. 炒熟牛肉備用。
    4. 煎蘿蔔絲，加鹽及水焗腍。
    5. 煮熟菠菜後浸冰水，乾水後加麻油及鹽調味。
    6. 鋪平紫菜，逐層放白飯、牛肉、蘿蔔絲、蘿蔔漬、菠菜，用竹蓆捲起。
    7. 定形後切件即可享用。
    網址：https://bit.ly/35WTcJq