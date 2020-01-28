三界五行：肖牛─風生水起　步步高陞

生肖屬牛的人，庚子鼠年與太歲六合，而且是六合化土。由於庚為金，子為水，丑為土，五行土生金、金生水，可以說，牛今年風生水起，順風順水。

再看牛今年的命盤，有太陽、攀鞍、天乙三顆大吉星照耀。太陽為你帶來正氣、正能量，也為你照亮前路，光明正大，好人樂於接近你，小人難以侵害你。太陽又象徵事業得到上司、老闆、長輩提攜。攀鞍顧名思義就是攀上金鞍，春風得意，是步步高陞的吉兆，不要錯過任何進取的好機遇。天乙是大貴人，在貴人星中，它是最吉祥的，往往在你有困難時，不知不覺暗中幫扶，達到逢凶化吉效果，它可以帶來人緣、姻緣、財源，更重要的是令你健康，大病化小病，小病化無病，無病化作前進動力。最難得的是，今年屬牛的人有天乙與太陽、攀鞍三星互相輝映，可以預言，事業、財運、人緣、感情、健康都非常如意。

不過，向來勤奮的牛牛，可能會放棄難得機遇，而且變得懶洋洋，這是因為有晦氣這顆凶星。晦氣本來並非甚麼大凶星，卻帶來三種負面影響，一是情緒低落，失去鬥志；二是悲觀，凡事向壞處想；三是容易疲倦。這樣，太陽的正能量不知不覺間就被削弱，也就是俗稱的「陰乾」了。

肖牛今年成功關鍵要靠自己克服晦氣的壞影響。具體做法是勞逸結合，食好一些，睡好一些，多與樂觀而屬鼠、雞、蛇、豬的朋友來往。

方向宇