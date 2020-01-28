今晚食乜：家肥屋潤　發財好市卷

發財好市卷是將清爽的黃芽白內包住蝦粒、豬肉、豬脷及金蠔，造型飽滿，而口感豐富又不油膩。(張群生攝)

提起新春賀年食材，髮菜與蠔豉可謂經典代表。傳統做法會加入冬菇、腩肉等燜煮，取其家肥屋潤的好寓意。屯門一間5星級酒店的中菜行政總廚鄔進傑師傅今日就教大家加點心思，來個改頭換面，變成精緻巧手的發財好市卷。鄔師傅指，黃芽白先烚軟再浸冰水，可增加菜葉的柔軟及韌度。餡料方面，除加入髮菜、蠔豉外，還有寓意大吉大利的豬脷，配合用蒸煮的方法烹調，比傳統燜煮的方法清新，吃起來更加健康及不油膩。

材料：

沙井金蠔 3隻

浸軟髮菜 5両

豬脷 1條

葱段 1條

薑片 少許

燒肉 6件

老抽 少許

生抽 少許

蠔油 少許

蒜頭 10瓣

免治豬肉 4両

鮮蝦粒 4両

黃芽白 6大片

八角 1粒

香葉 1片

廚酒 少許

紹酒 少許

鹽、糖 各少許

上湯 半碗

油 少許

芡汁 少許

做法：

1. 黃芽白烚至軟身，浸冰水後瀝乾水分備用；髮菜以上湯及油蒸15分鐘。沙井金蠔以慢火煎香，以生抽調味，一開二備用。

2. 免治豬肉混合鮮蝦粒，用鹽及糖調味；豬脷汆水，用薑、葱、廚酒、香葉及八角烚2小時，切片備用。

3. 另起油鑊爆香蒜頭及葱段，加燒肉、淋紹酒，以老抽及蠔油調味，燜30分鐘。

4. 在黃芽白上依次放上豬肉鮮蝦粒、金蠔及豬脷包裹成卷，蒸約10分鐘。在碟鋪上髮菜，再加蒸好的髮菜金蠔卷，淋上芡汁即成。