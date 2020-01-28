踏入鼠年，處處見鼠蹤，始創中心就以「金鼠」為主題，推出「金鼠迎福賀新春」活動。由即日至2月4日期間，始創中心會化身成金鼠樂園，透過「金鼠」於迷宮中覓食的不同場景，寓意大家於鼠年「金銀滿屋」、「豐衣足食」。此外，商場各入口亦布滿不同年花造型的開運風車，節日氣氛滿瀉！

最搶眼的，莫過於地面大堂的傳統中式大宅，大宅兩旁及牆壁懸掛了閃爍生輝的大紅燈籠，門前的金鼠踏着「福」字金元寶率先向大家拜年。走進屋內，除了有貼上好意頭的揮春及對聯外，亦放置了催谷人緣運的桃花及代表十全十美的全盒，布置美輪美奐！新年當然不少得象徵一家人團圓的年夜飯，宅內中央便設置了一桌豐盛富貴的團年盛宴，寓意大家新一年「富貴豐足」、「圓滿團圓」。飯桌旁更有兩隻富貴金鼠安座等候大家。大家可以走進大宅，坐下與富貴金鼠一起共進團年飯，然後放上IG呃Like。此外，2月4日更會有金銀醒獅表演以及富貴財神於各層大派利是，想感受金鼠年新春氣氛就記得不要錯過了！