吉日吉時開工　諸事順利

新一年人人都想諸事順利，返工的朋友希望升職加薪，做生意的老闆期望豬籠入水，到底哪日開工最好呢？一於請玄學家龍震天師傅，講解鼠年開工吉日吉時及生肖相沖解決方法。師傅同時提供風水布局，教大家在家居或辦公室放置小擺設來趨吉避凶，想鼠年風生水起就記得跟住做啦！

首選初六啟市

放完農曆年假，打工仔又要抖擻精神準備開工，到底鼠年有甚麼吉日吉時開工呢？龍震天

師傅表示：「今年開工吉日首選初六，當日吉時是7:00am~9:00am；次選是初七，吉時為11:00am~1:00pm。如果假期沒有這麼長的話，初五11:00am~1:00pm亦是不錯選擇。初六及初七的財位在南方，而初五的財位則在東方。各位出門返工時，可先往相關財位方向，行一個街口才返工，便能簡單提升運勢。」師傅提醒大家，有時自己所屬的生肖會與吉日相沖，例如鼠年初五沖牛、初六沖虎、初七沖兔，打工仔應盡量避免在相沖當天開工。假如真的要在當天上班，可以穿一些鮮色衣服沖喜，以及出門盡量先往財位方向走。

鼠年風水布局

龍震天師傅表示：「除了揀好吉日吉時開工之外，在辦公室不同方位放置適合的擺設，亦能起趨吉避凶之效，大家可參考鼠年風水布局，無論對財運、人緣或健康都有一定幫助。」