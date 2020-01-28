春日護肝　飲食小貼士

中醫認為，春天是肝旺之時。春天在五行中屬木，而人體的五臟之中肝也是屬木性，因而春氣通肝。在春天，肝氣旺盛而升發。（胡振文攝）

正值新春佳節，大家可能會於聚會與親友把酒暢談，亦會有不少人以酒作為拜年禮物，但飲酒太多無疑會對肝臟造成傷害。中醫師指，春氣要特別注重肝臟的調養。由於春天所對應的五臟正是「肝臟」，肝主疏泄，主藏血，開竅於目，主筋，其華在爪，所以春天養好了肝，排毒功能好，肝好眼睛就好，而且手腳動作都非常靈活，所以我們應把握春節養好肝臟！

【養肝從飲食着手】

最好的養肝方法就是從飲食着手，多進食一些護肝的食物，護肝食物主要有大蒜、洋葱、芹菜、海帶、黃瓜、蘿蔔、香菇、黑木耳、蘑菇及魚。膽紅素偏高會危害肝臟健康，要降低膽紅素，可多吃維生素、纖維素較豐富的食物以及富含鉀、碘、鉻的食物，如：新鮮水果、豆類（黃豆、綠豆、赤豆、蠶豆）、蔬菜，蘑菇、菠菜、紫菜、蓮子、海魚、海參、海蝦、海帶、雞肉、貝類等。

另外，亦要避免經常進食一些加重肝臟負擔的食物，包括甜食、醃製食物、即食面以及動物肝臟等。而經常喝酒更會很容易出現酒精性脂肪肝損，因此患有肝部疾病的人群要注意避免酒的攝取。

以下為中醫師推薦的兩款健肝養生茶，做法簡單，大家可在家中自行沖泡。

【養肝祛濕排毒茶】

材料：菊花 10克 枸杞 15克 熟薏米20克 山楂10克

做法：

1）準備好要泡的材料，山楂、薏米、菊花、枸杞；請注意，山楂不能放得太多，山楂雖然是酸甘滋陰的，但是吃多了酸的也傷肝啊！因為五味對五臟，酸味剛好所對應的就是肝臟，所以吃多了就會傷肝，就像鹽入腎，但是吃多了，鹽又會傷腎一樣。

2）用養生壺或者是保溫杯，水煮或開水泡服，菊花排毒養顏，清肝明目，薏米利水消腫除濕，山楂健胃消食，去瘀生新，枸杞補肝腎，清肝明目，陰陽雙補，四藥合用起到養肝排毒祛濕的功效，春天的應季養生茶，除孕婦外，老少皆宜。

（溫馨提示：菊花有疏散風熱、平肝明目、清熱解毒的功效，而不同菊花有不同的功效。白菊花味甘、清熱力稍弱，長於平肝明目；黃菊花味苦，泄熱力較強，常用於疏散風熱；野菊花味甚苦，清熱解毒的力量很強。所以養肝的話，最常選用白菊花。大家也可以根據自己的實際情況去選擇不同的菊花。)

【清肝明目決明子茶】

沖泡方法：

將決明子微炒、搗碎，每次用10～20克，加水300～400毫升煎煮10分鐘，或用沸水沖泡代茶飲；喜甜味者，可加入蜂蜜或者冰糖攪勻服用。

功效：

決明子性味甘、苦、微寒，歸肝、腎、大腸經，可清肝明目，潤腸通便。現代藥理研究發現，決明子也具降低膽固醇、抗菌和降壓的作用。此類藥茶屬於養肝祛脂類藥茶，主要適用于高脂血症及脂肪肝病人。

禁忌：決明子性寒，脾胃虛寒的人應該注意避免食用；孕婦也最好不要喝決明子茶，否則易出現流產或者是早產的情況；女性朋友不能長期大量飲用，會導致月經不調。