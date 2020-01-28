經典再造是近年不少品牌的靈丹妙藥，尤其當大家仍熱衷追捧90s運動風格之時，但大前提是品牌要摷得出一款（或一系列）經典得來又夠標誌性的傳奇單品，否則又何來「再造」？

AIGLE於1996年所推出的COPELAND航海外套就正是90年代經典之最，藍色及紅色Two Tone撞色設計加上大大個「1853」標誌，是當時品味之士揸帆船或者坐遊艇出海的Dress Code。相隔24年，AIGLE就於今個春夏季度就以這款傳奇作品打造出全新設計的COPELAND 2.0系列，品牌團隊搜尋有關於COPELAND的歷史檔案，採用高效能防水物料並配上Oversized中性剪裁輪廓，從而創作出散發復古風格的MODDEI航海外套、DESILEI雙面外套及IMMENSIS連帽外套，全部均加入品牌獨有防水防風透氣MTD薄膜提升其現代機能。

此外，AIGLE今季亦特別從Chatellerault廠房中擷取靈感，創作出春夏重點印花圖案CITY BLOCK，設計師從廠房建築物鳥瞰角度引伸出充滿都市感的幾何圖案，當中所使用的灰色及黃色就各自代表鋁製鞋模、機器及廠房工人所穿的工作服，將品牌百多年歷史基石呈現到一系列功能性GORE-TEX褸款。