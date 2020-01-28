沙律薄餅2 in 1

2020年01月28日 19:00
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    同一薄餅可以吃到烤焗蔬菜和新鮮沙律，口感豐富。（互聯網）
    外國人吃正餐前，總會來客沙律，甚至以沙律作正餐，IG@halfbakedharvest就將薄餅和沙律合二為一，麵糰上先放上香草醬、綠橄欖、菠菜和雅枝竹烤焗，同一時間可預備火箭菜沙律，利用橄欖油、紅辣椒碎、檸檬皮和汁等來拌火箭菜，待薄餅烤熟後，先放入柔軟的Burrata芝士，再放上火箭菜沙律就可以享用。不同質感的蔬菜，配上芝士和醬汁，層次豐富，而且感覺都幾健康。
    材料：
    薄餅麵糰 半磅
    羅勒香蒜醬 1/3杯
    綠橄欖 半杯
    菠菜碎 1杯
    雅枝竹 1罐
    紅辣椒碎 少許
    初榨橄欖油 2湯匙
    檸檬皮 2茶匙
    檸檬汁 1湯匙
    火箭菜 2杯
    鮮羅勒葉碎 半杯
    鮮刁草碎 2湯匙
    松子 2湯匙
    Burrata芝士 2至3件
    鹽 少許
    胡椒 少許
    做法：
    1.麵糰搓平，抹上羅勒香蒜醬。
    2.放入切半綠橄欖、菠菜和雅枝竹，以攝氏218度烤10至15分鐘。
    3.表面放芝士。
    4.橄欖油、檸檬汁、紅椒碎、鹽、胡椒拌勻，放火箭菜檸檬皮拌勻，放入烤香的松子和刁草。
    5.火箭菜放在薄餅上便完成。
    網址：https://bit.ly/2R1zJ6p