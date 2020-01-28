沙律薄餅2 in 1
2020年01月28日 19:00
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同一薄餅可以吃到烤焗蔬菜和新鮮沙律，口感豐富。（互聯網）
外國人吃正餐前，總會來客沙律，甚至以沙律作正餐，IG@halfbakedharvest就將薄餅和沙律合二為一，麵糰上先放上香草醬、綠橄欖、菠菜和雅枝竹烤焗，同一時間可預備火箭菜沙律，利用橄欖油、紅辣椒碎、檸檬皮和汁等來拌火箭菜，待薄餅烤熟後，先放入柔軟的Burrata芝士，再放上火箭菜沙律就可以享用。不同質感的蔬菜，配上芝士和醬汁，層次豐富，而且感覺都幾健康。
材料：
薄餅麵糰 半磅
羅勒香蒜醬 1/3杯
綠橄欖 半杯
菠菜碎 1杯
雅枝竹 1罐
紅辣椒碎 少許
初榨橄欖油 2湯匙
檸檬皮 2茶匙
檸檬汁 1湯匙
火箭菜 2杯
鮮羅勒葉碎 半杯
鮮刁草碎 2湯匙
松子 2湯匙
Burrata芝士 2至3件
鹽 少許
胡椒 少許
做法：
1.麵糰搓平，抹上羅勒香蒜醬。
2.放入切半綠橄欖、菠菜和雅枝竹，以攝氏218度烤10至15分鐘。
3.表面放芝士。
4.橄欖油、檸檬汁、紅椒碎、鹽、胡椒拌勻，放火箭菜檸檬皮拌勻，放入烤香的松子和刁草。
5.火箭菜放在薄餅上便完成。