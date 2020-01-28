沙律薄餅2 in 1

外國人吃正餐前，總會來客沙律，甚至以沙律作正餐，IG@halfbakedharvest就將薄餅和沙律合二為一，麵糰上先放上香草醬、綠橄欖、菠菜和雅枝竹烤焗，同一時間可預備火箭菜沙律，利用橄欖油、紅辣椒碎、檸檬皮和汁等來拌火箭菜，待薄餅烤熟後，先放入柔軟的Burrata芝士，再放上火箭菜沙律就可以享用。不同質感的蔬菜，配上芝士和醬汁，層次豐富，而且感覺都幾健康。

材料：

薄餅麵糰 半磅

羅勒香蒜醬 1/3杯

綠橄欖 半杯

菠菜碎 1杯

雅枝竹 1罐

紅辣椒碎 少許

初榨橄欖油 2湯匙

檸檬皮 2茶匙

檸檬汁 1湯匙

火箭菜 2杯

鮮羅勒葉碎 半杯

鮮刁草碎 2湯匙

松子 2湯匙

Burrata芝士 2至3件

鹽 少許

胡椒 少許

做法：

1.麵糰搓平，抹上羅勒香蒜醬。

2.放入切半綠橄欖、菠菜和雅枝竹，以攝氏218度烤10至15分鐘。

3.表面放芝士。

4.橄欖油、檸檬汁、紅椒碎、鹽、胡椒拌勻，放火箭菜檸檬皮拌勻，放入烤香的松子和刁草。

5.火箭菜放在薄餅上便完成。