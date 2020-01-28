生活夜校：情色字典中的Work　原來係咁解……

放咗幾日假，又要返工啦！提起工作兩個字，唔少人都會即刻皺晒眉，因為工作同回報好多時都唔成正比，最慘仲要受氣。不過喺情慾字典中，工作就有另一番味道，今次一於睇吓情色世界嘅Work係點啦！

【Work a Ginger 色慾陷阱】

想知道情色俚語中嘅「Work a Ginger」係乜嘢意思，就先要知道「Ginger Girl」點解，佢嘅意思係指一啲扮成妓女嘅女子氹玩家入房後進行搶劫，而「Work a Ginger」就係指嗰啲協助或教唆「Ginger Girl」點樣進行搶劫活動嘅人。對於玩家嚟講，喺色慾熏心嘅情況下，好易會墮入呢種色慾陷阱中。

【Working Inside 尋歡內進】

喺街上搵食嘅妓女，廣東話俗稱「企街」，而喺美國色情業術語中，將呢班囡囡分類得好仔細，其中一個就係「Working Inside」，意思係指喺色情按摩店工作嘅囡囡。

至於「Work The Door」又係點解呢？就係指一啲個體經營嘅妓女，佢哋會喺街上拉客。另外仲有「Work a Crib」，當中嘅「Crib」唔係指BB床，而係指喺又細又殘舊嘅妓院內搵食嘅妓女，佢哋要走上街頭拉客，否則睇怕冇客人會入去幫襯。