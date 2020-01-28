睽違拍場30年　帖波洛祭壇畫估價逾1,500萬美元

譽為18世紀最重要的威尼斯藝術家喬瓦尼‧巴蒂斯塔‧帖波洛（Giovanni Battista Tiepolo），是浪漫主義和「美好時代」（Belle Époque）運動的先驅，其畫風給意大利藝術帶來了深遠的影響。

本月底於紐約舉行的一場西洋古典油畫拍賣會，將呈獻帖波洛筆下的大型祭壇畫《玫瑰聖母與天使》，估價達1,500萬美元！《玫瑰聖母與天使》作於1735年，附帶畫家簽名，屬帖波洛成熟初期的作品，融合了意大利文藝復興風格的故事性構圖、巨型尺幅、大膽用色和「高貴風格」（Grand Manner）中的虛構戲劇元素。畫中聖母身穿一襲紅袍，伸出左手，執一串玫瑰念珠，似要把它遞給一名信徒，其創作風格與畫家現藏於威尼斯聖馬可大教堂的作品《朝拜聖嬰》風格類似。

值得一提，帖波洛畫作卓絕非凡，能夠媲美者，在國際市場上難得一見，因為其大部分作品都是原址保留的濕壁畫和祭壇畫，所以此畫稱得上是私人珍藏中最重要的傑作之一，而它最後一次現身拍場是在1989年的蘇富比拍賣會，當時以130萬英鎊（約210萬美元）創下成交紀錄。是次重現拍賣市場，自然大受注目。