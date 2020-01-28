決性11點：嫩鼠女神　魅力爆燈

老鼠、老鼠，我哋成日見到嘅老鼠係咪真係好老呢？點解唔可以叫佢哋做嫩鼠呢！提到鮮嫩嘅鼠，日本寫真界同AV界都有唔少肖鼠女優年方廿四歲，胴體鮮嫩誘人，而且仲充滿個人魅力，吸引力真係爆晒燈！

【變身反彈─相澤南】

上年有好多AV女優谷底反彈，當中就包括經過全身「改造」嘅深田詠美，亦包括喺2016年出道嘅相澤南。相澤南初初出道嘅時候樣子雖然都算幾嬌俏，但係未至於靚女到令人有深刻印象。後來，相澤南一度進入休業狀態，回歸嘅時候就為大家展示出一副比以前更索更標致嘅面孔。復出之後，相澤南更加喺FANZA成人大獎2019當中勇奪最優秀女優獎添！然而，對於相澤南得獎，好多AV迷卻表示覺得相當古怪，因為在這之前相澤南作品唔多亦唔見得有大突破，更加有唔少AV迷唔知道相澤南原來仲存在。雖然係咁，得獎之後相澤南表現愈來愈用心，以實力證明自己係絕對值得獲獎。

出生日期：1996年6月14日

身高：155 cm

三圍：80 - 54 - 82 cm

【青春肉彈─都丸紗也華】

都丸紗也華可以話係近年喺藝能圈發展得最順利嘅寫真女優之一，咁又係嘅！紗也華又靚女又好身材，青春感重且感覺健康，絕對係成為人氣演員嘅好材料！而喺藝能圈當中，紗也華已經累積咗唔少豐富經驗，演出嘅電影包括《絕叫學級》、《你們這些家伙真麻煩！》等等。最近，紗也華喺寫真界亦冇放鬆，於1月25日就推出咗第二本寫真集《ＭｅｅＴｏｍａｒｕ》，當中紗也華更加挑戰個人露出極限，大家不妨多加留意。

出生日期：1996年9月26日

身高：157 cm

三圍：88 - 60 - 84 cm

【陽光充沛─久松郁實】

提到日本寫真界最具人氣嘅古銅色美人，有「寫真界黑鑽石」之稱嘅橋本有菜固然係其中一位，不過對比起有菜，久松郁實似乎發展路線得更加廣闊。久松郁實生得頗高，身材豐滿誘人同樣兼具結實健美感覺，加上一身古銅膚色以及正統派美貌，予人無可比擬嘅陽光健康感覺！除咗拍寫真，由於個樣見到得大場面，所以可以發現郁實為不少活動擔任主持人。

出生日期：1996年2月18日

身高：165 cm

三圍：83 - 59 - 86 cm