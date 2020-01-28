【深夜字聊】與病婦風流後　疑被感染

Q：上星期離港，在沒準備之下跟了陌生女子有身體接觸。她說自己有點感冒，我覺得她樣子標致，於是和她繼續，期間她有幫我口交，沒有使用安全套，到交歡時才記起我沒有帶安全套，只好用酒店提供的。回港後感到不舒服，確診患流感，因發燒而停工休息。昨天發覺龜頭位置紅腫痕癢，有尿頻、尿濁和流膿帶異味，請問是不是流感透過口交感染到性器官呢？

單身漢

A：閣下與性背景不明的女性發生性行為，期間犯了兩個毛病，足以令自己暴露於性傳染疾病的高危風險中。第一，在進行女對男口交時沒有使用安全套，若對方口腔藏匿了性病病毒，即能透過男性性器官防衞能力較薄弱位置如尿道口、龜頭表皮並引發感染。

第二，性交前先戴上安全套是正確行為。但由於該安全套屬店家供應，並非個人自備，難確保安全套的品質檢定和質素。尤其是市場上充斥劣質貨，使用免費品實在存在風險，當然較諸於「打真軍」只能說這是聊勝於無。

雖然現時本地已進入冬季流感高峰期，但下陰是不會患流感的，性器官的不適症狀屬性傳染疾病。閣下於一夕風流後，首先患上流感，但流感病毒是不會蔓延至下陰的，就算是患上流感後不幸併發尿道炎，也不會出現龜頭痕癢和流膿症狀。現時情況可說是禍不單行，性器官紅腫和痕癢，泌尿道有尿急尿頻尿濁流膿有異味等均屬於感染性病的發病先兆。閣下應立即去見醫生進行徹底檢查，診斷是感染哪種性病，從速對症下藥。

李偉儀