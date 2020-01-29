【星星蜜語】環境能量啟示：擁抱新常態

由1月29日至2月11日期間，香港的能量場具有一種「靈活轉變」的氛圍，齊齊擁抱新常態吧！（設計圖片）

鼠年新正頭，由1月29日至2月11日期間，香港的能量場具有一種「靈活轉變」的氛圍。

【新常態時期】

人們會由合家歡聚的農曆新年氣氛中，非常快速地回歸平常的生活節奏。這兩星期，會是破除舊規則，擁抱新常態的時期。舊有的規則未必全部去清，但聰明的人們很懂得「鑽空子」，讓自己避免受約束而達致自我的目的。有人會被創傷，但很快就有善心有力的人幫助保護弱者。人們也比較愛貪小便宜，市場上如果有贈品或折扣的活動，很容易招徠顧客的留意。總括而言，靈活行事的人會獲取較多的好處，因此別故步自封。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座：直率又很有衝勁的你們，需要更多思考，除了自己覺得對的方法，另外總有一個稍為麻煩，但為你們帶來更多好處的處事方法。

金牛座、處女座、山羊座：一直持守的信念會出現衝撃挑戰。偶爾放輕鬆，不固守既有想法，甚至讓自己反叛一下，會發現一些問題其實是有轉機的。

雙子座、天秤座、水瓶座：一向多點子和靈活聰明的你們，這段日子是你們的天下。繼續持守活潑和創意的思維，去開展新計劃和行動，對你們很有利。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：別太沉迷失去，別太執着過去。可能你仍未計劃好要走的方向，迷惘而未有把握，但放膽向前走吧，漸漸你就會走出一條可行的新路了。

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）