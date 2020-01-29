新年食滯咗　醫師醒你消滯湯水

過年狂吃狂飲，最終可出現飲飽食滯，以及其他消化不良的問題。（方偉堅攝）

過年咁開心，誰也會放肆地多吃一些賀年食品。惟一下子吃得太多，或者飲食不定時，可能出現飲飽食滯，以及其他消化不良的問題。想減輕腸胃的負擔，不妨飲用一些保健湯水，註冊中醫師劉芷寧以下建議的相關湯水，大家不妨試試。

【山楂淮山消滯湯】

材料（4人分量）：

山楂 10克

淮山 30克

茯苓 15克

炒扁豆 20克

陳皮 一角

蜜棗 3粒

豬𦟌 4両

素食者可不放豬𦟌，改用粟米3條

煲法：將全部材料洗淨，豬𦟌汆水，把所有材料放到煲內，加入12碗水煲兩小時，加少許鹽。

功效：健脾理氣，消食導滯、燥濕化痰。

注意：如脾胃虛寒，自覺口淡，泛吐清涎者，可加生薑3片。孕婦不宜。

【炒谷芽麥芽猴頭菇湯】

材料（4人分量）：

炒谷芽 30克

炒麥芽 30克

生薏仁 15克

熟薏仁 15克

雞內金 15克

猴頭菇 30克

蜜棗 2粒

西施骨 1斤

素食者可不放西施骨

煲法：將全部材料洗淨，放入煲內，用12碗水煮2小時，加少許鹽，即可飲用。

功效：性質平和，健脾益胃，解膩消滯。

注意：長者、小朋友或脾胃弱者均適宜飲用。授乳婦女不宜。