「森」之家族　名媛系女模－森星

對於名媛呢個稱謂可以有好多唔同解讀，出身寒微但嫁到有錢老公的可以叫「名媛」，有個富爸爸「含住金鎖匙」的女兒又可以叫名媛，但好似日本當紅模特兒森星（Hikari Mori）呢種集齊晒美貌、智慧、財富及顯赫家族背景的就絕對稱得上系出名門、如假包換的真正名媛。

1992年出生的森星擁有日本女性罕見的175cm身高，完美的九頭身比例或多或少都拜她有一位曾當模特兒的美籍意大利裔媽媽所賜，18歲那年她應邀參加了巴黎名媛舞會，成為了真正的名媛。身為家中五兄妹最細的森星，畢業於日本名校慶應義塾大學，早於19歲時已經成為日本雜誌專屬模特兒正式出道，而她其中一位姐姐森泉（Izumi Mori）亦是一位模特兒兼藝人，兩姊妹同樣盡得母親優良基因，不時以姊妹檔拍攝雜誌照片及出席活動，但現時於模特兒界活躍程度就更勝比她大十歲的姐姐。這位萬千寵愛集一身的名媛系女模除了自2017年起連續三年成為SHISEIDO防曬系列ANESSA代言人外（相信好多人認識森星都係因為呢個廣告），她亦曾經擔當DOLCE & GABBANA於東京舉行的時裝展模特兒，而且更經常被邀請出席BVLGARI及CHAUMET等高級珠寶品牌活動，於日本時尚界及社交界人氣極高。

除了排行最細的森星及三姐森泉活躍於藝能界及模特兒界外，她的大哥森研（Ken Mori）是娛樂公司M-ENTERTAINMENT社長，二哥森勉（Ben Mori）是一位藝術家，四姐森雪（Yuki Mori）亦曾經是位模特兒，父親森顯（Akira Mori）則是位成功企業家。你以為森星只不過是一位含住金鎖匙順風順水的富二代？咁就錯，其實她是富三代先啱，因為她的祖母正是大名鼎鼎的日本高級時裝設計師森英惠（Hanae Mori），早於60年代已經於紐約舉行時裝展，70年代更成為巴黎高級時裝協會首位日本成員，而山本耀司及川久保玲等人進軍巴黎已經係80年代嘅事，於日本及巴黎時裝界擁有崇高地位。如此強大的家族背景，難怪日本傳媒會稱這個「森」之家族為日版Kardashian家族。