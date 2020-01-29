三界五行：肖虎─食得是福　做得是祿

肖虎的人今年運程特點是有得做，有得食，多勞多得。（互聯網）

肖虎的人，今年運程的特點是：有得做，有得食，多勞多得，工作與享樂兩不誤，這是因為流年星盤中，驛馬與天廚兩顆吉星相遇在一起。

驛馬有三個啟示，一是驛動，是好的變動；二是工作較忙碌，外勤和出差機會較多；三是旅遊可以增加好運，對事業和健康都有好處，動比靜更有益。正月、二月、三月，工作就有變動，以猛虎出林的姿態，盡顯你的威風，努力爭取表現，主動配合公司的新計劃，即使有較大難度的挑戰也勇於接受，大膽嘗試。如果目前工作未如理想，外面有更好發展空間，不妨趁自己這幾個月事業運正在好的變動中，及時邁出新的一大步。

天廚有兩個特點，一是帶來官祿，二是帶來口福。天廚逢驛馬，就是勤有功，動生財。盡量爭取出差機會，同事不想做、不敢做，就是你的表現機會，可望升職加薪。交際應酬多，容易結交新朋友。如果未有戀愛對象，在出差和旅遊中，極可能遇上有緣人。飲飲食食，如果介意自己體重，多做運動是最佳對策。

凶星有孤辰、喪門。孤辰提醒你注意團隊合作，不要孤芳自賞，不獨佔功勞，要與人分享榮譽與成果。已婚的屬虎男士要對太太好一些，盡量遷就，不可大男人，否則，夫妻不和，會影響你的事業和財運。

喪門要加倍關心家中長者的健康和家居安全。另外，健康是今年最脆弱的一環，必須增強體質，優化免疫力。探病、弔喪，可免得免。

方向宇