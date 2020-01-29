台中2月　燈會幻化光森林

今年台灣年度盛事「2020台灣燈會」即將在台中后里舉行，是次主題為「曙光再旺 璀璨台中」，以森林環境結合曙光意象（曙字更食正「鼠」年諧音），讓燈會場地幻化成光森林。在主場地的后里森林園區，被打造成森林奇幻境地，並以一花五葉方式，分為科技展演燈區（永晝島）、藝術創新燈區（奇想國）、歡樂燈區（歡鼠林）、國際友誼燈區（悠揚谷）及傳統燈區（傳藝城）。

今年燈會主燈就名為「森生守護 - 光之樹」，設計概念就是一顆種子蛻變成一棵參天大樹，當中22條光帶大樹幹代表縣市，368朵花苞代表鄉鎮，2,359片心形葉子代表人民，更特別是今次主燈打破了「只能遠觀」的限制，遊人都可在主燈下穿梭，主燈更透過機械啟動「聆聽花開的聲音」配合光影表演，給大家近距離感受。特別要提是今年在「科技展演燈區」更導入了法國機械巨獸馬戲團「森林機械巨蟲」表演，大家可近距感受夜光巨蟲的震撼。還有今年的燈會的小提燈，它是以中國人正月初三「老鼠娶親」傳說來設計造型，小老鼠有關節可鞠躬，小朋友還可手伸入提燈當手偶把玩，非常過癮。

2020 台灣燈會

日期：2020年2月8日至23日（2月8日亮燈）

地點：台中后里