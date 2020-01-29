戲通天下：少女情懷總是M　新年同你見紅

不少女生都將每月一次的月經，視為既私密又煩惱的事，日本網路漫畫家就以月經為主題，創作出漫畫《月經小姐》，不少女性讀者看了後都覺得極有共鳴，點閱率累積至今超越2,000萬點擊，更因為人氣爆燈而登上大銀幕，改編成電影《少女情懷總是M》，由二階堂富美主演，榮獲提名日刊體育電影大獎最佳女主角，1月30日上映，屬題材超另類的日本爆笑神片，你又有無興趣入場睇吓呢。

吸引位一:月經化身成可愛小惡魔

漫畫家小山健運用其豐富的想像力，將每個女性每月一次的私密煩惱，化身成擬人的可愛小惡魔「M妹妹」，女性讀者超有共鳴，對於每個月來訪時的那一記「月經拳」更是女性最痛，漫畫中女主角可以與「M妹妹」閒話家常，但當它暴躁起來，還是會毫不留情的痛擊女生每根神經。還有在原作中大受好評的「性慾哥哥」及「童貞弟弟」的擬人角色，相當可愛。

吸引位二:二階堂富美傾情演出

二階堂富美出身於沖繩縣，既是演員，又是時裝模特兒。2011年她與染谷將太出演園子溫執導的電影《庸才》，兩人一起獲得第68屆威尼斯電影節最佳新人獎。她在《少女情懷總是M》飾演青子，在女性夢寐以求的時裝雜誌編輯部工作，每個月截稿日快到的時候，無形的粉紅色物體『M妹妹』都會出現，使青子在不舒服時備受男性上司白眼，讓青子倍感焦躁、痛苦、疲倦不堪。二階堂富美精湛的演出，令她榮獲提名日刊體育電影大獎最佳女主角。

吸引位三:擬人不用CG更可愛

近年日本電影都喜歡透過CG技術，來營造現實中不存在的角色，如《死亡筆記》中的死神，但日本影壇的CG技術不及荷里活出色，令CG角色總是怪怪的，與現實場景不太夾，故此《少女情懷總是M》的劇組就大膽捨棄CG效果，以人偶裝呈現原作中讓人又愛又怕的「M妹妹」，大大增加了現實及可愛感。