IB攻略：如何準備IBDP大考

各位IB最後一年的學生，大考將近， 有不少學生都詢問我們如何準備。筆者讀書時期曾經成績都是下游的學生，幸好最後用了對的策略能夠令到考試成績達到了英國高考5個A* 的成績（劍橋大學最低要求是A*AA），如果換算為IB，可以算是5個Level 7了，究竟筆者用了甚麼方法才成功取得這個成績呢？ 今回立即和各位讀者分享。

【操練過往考試題目的重要性】

很多學生喜歡自欺欺人，專門只是找容易的題目和Topic去溫習，或是找課本書的課後練習做幾條題目就當溫習完畢，這些溫習的方法可能令學生感覺良好，但是考試結果可以保證不會考到高過5分。因為IB考試一定要操練過往考試試題，而且是每年操練，不只是一兩個Topic的練習，而是全部一起操練。IB大考始終會包括所有的章節一齊考，同學一定要熟悉考試模式，如果學生以散收收的溫習模式，例如只着重某個Topic的溫習，忽略了其他章節，一旦考試不出那些題目，這個就變成失敗的賭注了。

【訂立明確的目標】

IB同學在溫習前一定要訂立明確的目標，制定好自己想要的IB成績， 再訂立溫習方向。例如同學本身英文不好，大學心儀的科目是工程或數學系，同學可以不用太着重英文的成績，考了個5分也是可以的。因為數理系的本科，對英文科目要求不高，最重要是物理數學的成績。IB學生要記着愛因斯坦的說話：「想像比知識重要」，如果你未達到IB 7分的水準，不要放棄想像自己能夠得到7分的可能性。 因為筆者每年都看到自己補習社的學生，分數由三分進步到六，七分的都有！所以不要放棄希望。

【溫習的秘訣】

最後IB同學溫習的秘訣，其實就是跟足自己的時間表，持續的努力不懈，相信自己。現在即使只有3個月的時間， 筆者可以保證學生仍然還有時間。所以你現在的預計分可能是很差，不要以為你最後的IB分數已經是定數了。所以每次溫習的時候，同學不要讓負面的情緒影響自己，懷疑自己的能力，因為如果我可以在公開考試成功，你也一定可以。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣