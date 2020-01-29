「紅」運當頭　「蝦蝦」大笑迎新歲

博洛尼亞莫爾塔德拉香腸在意大利無人不曉，用了多種香草、香料及開心果製作，口感豐富並散發着濃郁香氣，無論淨食或者做沙律、肉卷都滋味無窮，配紅蝦更有驚喜。（郭凱敏攝）

新正頭一定要食中餐先應節？意大利名廚Luca De Berardinis就以家鄉最受歡迎的博洛尼亞莫爾塔德拉香腸（Mortadella Bologna PGI）炮製了一道充滿喜慶色彩的紅蝦料理，「紅」運當頭、「蝦蝦」大笑，原來意大利菜一樣意頭十足。過年期間唔想日日食中菜，買定材料炮製這道菜絕對是個上佳選擇。

材料：

博洛尼亞莫爾塔德拉香腸 300克

紅蝦 10隻

牛奶 300克

香茅 100克

忌廉 60克

開心果 40克

茴香 2條

雜菜沙律、食用花 各1盒

青檸 1個

鹽、胡椒 適量

做法：

1. 清洗紅蝦，去除尾部後放入雪櫃冷藏備用。

2. 將香茅浸入牛奶調味，打成泡沫。

3. 把意式博洛尼亞香腸煎香切碎，以鹽及胡椒調味。

4. 以雜菜沙律伴碟，灑上青檸汁，加紅蝦、茴香、開心果，並以食用花裝飾。

5. 放上香腸後，加少許香茅牛奶泡沫點綴即成。