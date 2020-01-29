新春限定　TNF UE經典再造

自從The North Face Urban Exploration於2015年推出以來，品牌就一直採取雙線並行模式去各自演繹主線（TNF）及支線（TNF UE）設計，前者緊守機能先決的創作方針，並恰當地將一些品牌經典產品服飾復刻推出（好似早前ICON Collection復刻了Denali Jacket及Nuptse Jacket ）滿足鍾意傳統山系服飾愛好者；後者則於每季度邀請不同設計師推出聯名系列及限定單品，以全方位的機能感設計搶佔潮流席位。隨着農曆新年來臨，The North Face就特別推出了新春限定系列，以露營帳幕為靈感，透過加入不同的重疊線條勾勒出新春必定會見到的「舞獅」圖案，配搭到一系列紅白兩色的Print Tee及Hoodie之上，帶出賀年喜慶氣氛。

此外，The North Face Urban Exploration雖然並無特別為農曆新年而推出相關單品，但於今個春夏季度就會推出5個Capsule Collection，當中首先於本月打頭陣登場的就有以經典登山及滑雪服為藍本重新設計的Mountain Light Reimagined系列，系列中10款男女皆適合的單品包括：Futurelight City Jacket、Futurelight Rain Parka及Kimono Jacket均以品牌經典的Mountain Light Jacket為藍本，並換上修身利落剪裁呈現，配合海軍藍及橄欖綠等色調打造出簡約易襯的城市機能服。未來數月更會有由倉石一樹操刀的Kuzuki Pink（2月）、Kazuki Lemon（4月）、Mountain Light Reimagined Drop 2（3月）、Denali Reimagined（5月）及ABS Vest Reimagined（6月）多個Capsule Collection陸續登場，延續此支線兼具時尚及功能性的機能設計風格。