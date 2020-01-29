【深夜字聊】男友小三係公仔

女仔嘅閨房總會有一兩個巨型公仔，而部分人嘅巨型公仔會有啲紀念價值，之但係如果同居男友對佢有不軌嘅行為，當事人又應該有乜嘢反應呢？呢位女網民嘅反應明顯係超嬲。佢話：「同男友同居咗半年，亦已經去到傾禮金嘅階段，但最近發現個衰佬有個行為令我勁扯火，就係估唔到佢竟然搞我個公仔！早兩日因可以早放工，於是諗住早啲返屋企畀個Suprise佢，點知一入屋就見到佢攬住我隻巨型毛公仔印印吓，佢仲要係冇着褲！我扯火鬧佢做乜搞我隻公仔，佢就邊着返褲邊尷尬反問我點解咁早返。我梗係唔畀佢扯開話題，佢只好死死地氣話只係用嚟用吓，仲希望我原諒佢。隻公仔係當年我去日本留學，爹哋送畀我嘅禮物，我對佢好似屋企人咁，佢竟然搞佢！！！嬲呀！真係唔知佢搞過隻公仔幾多次！冇返兩三個月，我諗我唔會下咗道火！」

網友神回應：

巴拉Ba：你男友知唔知隻公仔咁有紀念價值先？如果佢唔知嘅話，其實都係一時情難自禁，加上佢亦都同你道咗歉，你咪原諒佢囉。

路過咋：佢唔識得尊重你嘅嘢，即係唔尊重你啦，呢啲男人真係衰呀！呢啲人唔抵幫㗎，飛咗佢啦，飛咗佢就啱㗎喇！我食住花生睇你點反擊。

茹此：如果呢單嘢發生喺我身上，我諗會同你一樣嬲。唔係話佢搞隻公仔咁簡單，而係佢好污糟囉，搞到公仔黐立立，而你仲要攬住佢瞓添，點頂呀。

Abner：哈哈，為咗隻公仔冇咗個男友，呢單真奇聞！你一於同爹哋投訴，話你男友一腳踏兩船，而小三就係隻毛毛公仔，睇吓你爹哋會有乜嘢反應。