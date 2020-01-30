【健樂事】5大養生食物　勝過長壽麵

今天是年初六，明天便是人日，即人類的生日，按傳統會吃象徵長壽的麵條，但要實現「長命百歲」的願望，單靠吃壽麵、壽包等帶有吉祥寓意的食物，助力遠遠不夠。想新一年健健康康，以下5種養生食品不容錯過！

1.豆腐

日本有研究發現，從植物中攝取蛋白質，不但令人更長壽，晚年亦會更健康及較少病痛，而白滑的豆腐不但蘊含豐富的植物蛋白質，更是一款高鈣低脂的食物，有助於預防骨質疏鬆與心血管疾病，它還含有大豆異黃酮，可減低患乳癌及前列腺癌風險。常吃豆腐，可益氣、補虛，其水潤特性又能排毒美肌，是老少咸宜的有「營」美食，尤其是適合牙力欠佳的長者呢！

2.大蒜

曾有報道指，美國一位名叫Nancy Fisher的百歲人瑞於接受訪問時表示自己最愛吃大蒜，而研究證實，煮食常用的蒜頭，細細粒，卻含有一些對人體很有益的成分，包括鉀、鋅、鐵、硒、葉酸和蒜素（Allicin），後者有助清除消化道的致癌毒素，增強免疫系統，減低患胃癌及腸癌的風險。另外，蒜頭也有降低血小板凝結的作用，能促進血液流通。

3.大白菜

被譽為「菜中之王」的大白菜，味道清鮮，雖然只是一款平常不過的食材，卻有着極高的養生價值，當中含有豐富的維他命C、鉀、鎂、非水溶性膳食纖維等營養素，可降低體內膽固醇，增加血管彈性，有益於預防心血管慢性疾病，又可促進腸道蠕動，幫助人體消化及排毒。中醫認為，大白菜能養胃、利便、降脂、清熱，適用於對付傷風感冒、咳嗽、尿道感染、皮膚病等疾病，甚至有助防癌。

4.粥

俗語有云：「兩粥一飯，長壽不難。」又稱「米王」的白粥，易食又易消化，根據中醫理論，白粥性味甘平，具健脾養胃、補中益氣等作用，適合男女老幼。值得一提，吃粥保健應視乎個人體質需要，體質可簡單分為寒底及熱底，前者一般手腳冰冷，後者較易「熱氣」。虛寒體質者應加些溫補食材，如紅棗、桂圓、紅參、生薑等，熱底人士可進食偏涼食材，如綠豆、薏仁、冬瓜、芹菜等。

5.魚

有醫學研究發現，經常吃魚的日本人跟少吃魚的民族比，患心血管疾病的比例要小得多！事實上，關心心臟健康的人應當多吃魚，尤其是鯖魚，其EPA及DHA含量特別多，僅次於吞拿魚能防止血液凝固、降低壞膽固醇，並增加好膽固醇，也能減少發炎。以中醫學角度，食用鯖魚可暖胃、補氣血、消除焦躁，也能促進血液循環。