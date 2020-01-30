輕鬆打造　大熱Soap Brow

Benefit新推出的Brow Zings Pro專業塑眉組合，不但幫你畫出立體濃密的眉妝，更可輕易塑造流行的Soap Brow。（互聯網）

眉毛對於女生很重要，皆因一條靚眉可以令你看上去更有精神，相反眉毛稀少就會拉低你的顏值。近年粗眉回歸，且流行一種名為Soap Brow的肥皂眉，但用番梘作定形對皮膚始終會有傷害，甚至有脫妝風險，而Benefit新推出的Brow Zings Pro專業塑眉組合，不但幫你畫出立體濃密的眉妝，更可輕易塑造流行的Soap Brow。

專業塑眉組合一盒集眉蠟與眉粉於一身，抗油不脫色的眉蠟採用全新獨家配方製造，色澤更光亮鮮明，質地更柔滑，輕易替你勾勒出予人感覺飽和的眉形。而旁邊的眉粉則可用作填補空隙及柔化眉妝，眉粉的粒子極幼細柔軟，上色及方向更容易控制。

盒內更附有雙頭眉掃，斜角設計及硬身毛質替你更精準地把眉蠟塗上；還有眉粉適用的扁頭錐形眉掃，以及能輕鬆作出暈染效果的螺旋眉用刷頭。眉蠟與眉粉兩者配合使用，能塑造多款具層次感的立體眉形，而且眉妝更能一整天持久不掉色，絕對是美妝達人們期待已久、專業化妝師化妝箱內必備的完美眉妝產品！

【刷．畫．掃 3步打造醒神Soap Brow】

第一步：先用眉掃的螺旋刷頭一端，於白色眉蠟盤上下刷動以沾上眉蠟，把刷頭置於眉毛並重複向上刷，令眉毛向上揚，同時打造出根根分明及定形的效果。

第二步：再根據你想要的色調，用斜角眉掃沾上淺調、深調或偏紅調的啡色眉蠟，於眉毛外圍先勾畫出理想眉形。

第三步：再用扁頭錐形眉掃於眉毛掃上眉粉，以作填補空隙及發揮柔和作用，謹記眉頭眉尾比較淺色的法則，可利用螺旋刷頭把眉頭的顏色刷淡加強漸層效果，以打造出具層次感的Soap Brow肥皂眉妝效！