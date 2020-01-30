三界五行：肖兔：紅鸞照命　帶旺人緣

肖兔的人，今年與太歲相刑，但有紅鸞照命，而且有太陰、唐符這兩顆吉星拱照，可以穩中求勝。

紅鸞是貴人星，不但帶來人緣、異性緣、姻緣，而且對從事時裝、娛樂、零售、媒體、旅遊、公關、美容、飲食等行業人士有利。

「紅鸞星動」是花月佳期，加上今年「雙春兼閏月」，屬兔的人可在農曆二月、六月、十月、十二月擇吉成親。本來，農曆八月是嫁娶旺月，但屬兔的女性，尤其是農曆八月出生，最好另擇吉月。太陰即是月亮，是星星中最溫柔、慈祥、良善的，逢凶化吉，可把災害減至最低。

唐符是貴人星，催官、旺財，但也有雙重意思，懂得利用，對事業、財運有利；不懂得利用，對事業、財運就有損害，可以說是「雙刃刀」，手舞唐符刃，不披荊斬棘前進，有可能傷害自己。總體而言，不進則退，千萬不要因太陰會紅鸞而有恃無恐，安於現狀而造成不必要的損失。

凶星有三刑、貫索、勾神。三刑容易犯官非、惹是非、身體意外受傷。貫索是錢債官司，有可能受人牽連，所以避免作擔保人，無論是個人理財帳單還是合同，要再三審核，與任何人有金錢合作或瓜葛，都不要輕易聽信；切勿搞婚外情。勾神加強以上提示，此星會因你不集中精神工作、理財、駕駛而招致名譽、金錢、身體的損害。在刑太歲的今年，一切都要循規蹈矩，小心翼翼。佩戴綠玉文殊菩薩吊墜可保平安。

方向宇