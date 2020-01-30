潤肺，梨為先！6款食療提案

梨被譽為百果之宗，有潤肺、化痰、止咳、降火、清心等功效，很適合用來烹調護肺食療。（資料圖片）

活在肺炎陰霾下，人人自危，除了忙於搶購口罩、洗手液等防衞物資外，別忘了加強自身的抗疫力，而要改善肺部健康，可從飲食入手！

作為百果之宗，梨有潤肺、化痰、止咳、降火、清心等功效，很適合用來烹調護肺食療，像以下6款湯水與果茶，有益又容易炮製，關注健康的朋友不妨參考一下。

【百合雪梨湯】

材料：百合1両、雪梨1個、冰糖5錢

做法：百合用清水浸泡一晚，翌日將百合連清水一起倒入鍋內，煮1.5小時，待百合熟爛時，加入去皮切件的雪梨和冰糖，再煮30分鐘即成。

功效：滋陰潤肺，寧心止嗽，適合肺虛久咳、咽乾口燥者食用。

【燕窩雪梨湯】

材料：燕窩1両、雪梨1~2個、冰糖適量

做法：雪梨去皮去心，切成小塊，與浸發好的燕窩及冰糖放入燉盅內，加滾水碗半，隔水以文火燉2至3小時即成。

功效：燕窩有潤肺、益氣等作用，加入雪梨，能補中益氣，惟感冒發熱及脾胃濕盛者不宜。

【豬肺雪梨湯】

材料：豬肺半個、雪梨4個、百合1両、川貝5錢

做法：豬肺切片洗淨過冷河，雪梨去心連皮切成4塊，與其他材料同放鍋內，加水12碗以大火煲滾，再轉小火煲2小時，加鹽調味。

功效：豬肺可補肺、鎮咳、化痰，百合、川貝能清熱潤肺，惟體質偏寒者不宜飲用。

【參麥雪梨湯】

材料：西洋參1両、麥冬5錢、雪梨4個、瘦肉8両、南杏1両

做法：雪梨洗淨留皮去心切塊，全部材料加水12碗以大火煲滾，再以小火煲2小時，加鹽調味。

功效：西洋參能補益肺氣，麥冬能滋陰清熱。此湯性質平和，適合一家老少飲用。

【羅漢果雪梨茶】

材料：羅漢果半個、雪梨1個

做法：洗淨材料，雪梨切塊，羅漢果切半。將材料放入鍋內，加入1,000毫升水加熱。水滾後轉細火煲20至30分鐘即可。

功效：清熱、潤肺、止咳。

【蘋果雪梨茶】

材料：蘋果2個、雪梨2個、南北杏10克、陳皮1角

做法：蘋果、雪梨洗淨去心，連皮切塊，再加上南北杏、陳皮及6碗水，一起煲1小時，即可飲用。

功效：生津、止渴、潤肺、止咳。

溫馨提示：每個人的體質不同，如有疑問，請先諮詢註冊中醫師。