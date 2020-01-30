靈敢侶情：不懂身教的家長……

寶寶自幼受着「總是別人錯」的身教，長大後尊重父母是對的機會，又可以有幾高？（互聯網）

新年去林村，發生一段小插曲。

那天，許願樹旁人山人海，擲寶牒時大家都很自律，小心翼翼避免擲到旁人。

但小心的結果，就是很難一擲即中。

於是，當寶牒滑到樹旁，許願者便會走上前，蹲下找回寶牒，然後再接再厲。

大家都可以想像到，幾層人擠到樹旁的情景，不可能很有秩序。

至於我這個笨手笨腳的，當然不斷失敗，就在我上前拾回自己的寶牒之際，後一層的人剛好擁上前，我頓時失平衡，差點撞到身旁一個小寶寶。

這個寶寶，約兩歲，身高只到我的膝蓋，正蹲着玩地上的寶牒。

就在我猶豫「人這麼多，怎麼沒有父母抱起他」的時候，我已被寶寶的母親罵：「阿姐，我有個細路喺度㗎，好心你咪撞埋嚟啦！」

新年流流，對方又是母親，保護孩子之情我明白，所以，我亦沒有加以解釋，立即走開。

相信，大家都遇過不少類似情形。

任何人在知情之下，當然不應該有意傷害他人身體，不論對方是不是小朋友。但當日人頭湧湧，大家都處於不知情和無意之下，傷到你，真的無人想。到這地步，人就應該自保，作為父母，是否應該抱起矮小的寶寶？

奈何，現在有不少父母都在帶孩子之後，思想突然轉變。

「全世界都應該遷就我的孩子！」

坐車回程時，我想到另一點︰寶寶自幼受着「總是別人錯」的身教，長大後尊重父母是對的機會，又可以有幾高？

有說「孩子是一塊吸水海綿」，可惜的是，不少人就是要等到將來很難教，才懂後悔當初讓他活得太容易。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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