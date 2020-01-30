Toyota Vellfire 250　霸氣降臨

新Vellfire的面罩和兩側下進氣口均採用了大型鍍鉻裝飾，車頭造型霸氣矚目。（張錦昌攝）

豪華MPV在香港市場相當受歡迎，當中以豐田（Toyota）Alphard和Vellfire兩兄弟的捧場客最多。踏入新一年，豐田便以加了Aero Body Kit擾流包圍的全新2020年版Vellfire打頭陣，為車迷帶來新驚喜。

全新抵港的2020年版Vellfire，標準配備了Aero Body Kit擾流包圍，車頭、車尾和車身均予人耳目一新之感。車頭造型矚目，Bold大了的面罩，兩側下進氣口更配上大型鍍鉻飾框，型味和霸氣倍添。

車廂豪華配備升級，中排由一對獨立的真皮Ottoman座椅，提升至配備多角度調校環抱式頭枕、小腿承托墊、暖氣調控及閱讀燈的商務級別，讓乘客儼如置身頭等艙般舒適。電子影像倒後鏡、支援Apple CarPlay 的8吋輕觸屏幕音響系統、智能電話無線充電板、Nanoe納米離子空氣淨化功能等，均全屬標準配備。

規格表

車型：五門七座位豪華MPV

引擎：直四VVT-i

容積：2,494c.c.

最大馬力：182ps/6,000rpm

最大扭力：235Nm/4,100rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：七前速Super CVT自動波附加減功能

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

制動：（前、後）通風碟

車身體積：4,935×1,850×1,895mm（長×闊×高）