玄學冷知識：12星座與塔羅（2）

12星座都有自己對應的塔羅牌，那張牌會具有12星座各自的特質，有一種看另外一個自己的感覺。（互聯網）

上一期我們講了白羊座、金牛座、雙子座和巨蟹座對應的塔羅牌，這一期我們要講的是獅子座、處女座、天秤座和天蠍座。相信這四個星座的朋友已經非常好奇了，我們一起往下看吧。

【獅子座，7月23日-8月22日】

獅子座對應的是8號「力量牌」，擁有無窮力量的女人，這裡的力量指的不是蠻力，而是內心的堅韌。牌中的女人「以柔克剛」，用自己的勇氣、信心和耐心去馴服百獸之王的獅子。獅子座的人有勇氣、有自信、更有霸氣，是相當出眾的存在。但有時候會欠缺那一份的温和，讓人難以接近。

【處女座，8月23日-9月22日】

處女座對應的是9號「隱士牌」，一個毛髮花白的隱士，他歷盡滄桑所以小心翼翼，他獨自一人拿着酒燈慢慢的向前走，在別人看不見的地方默默耕耘。他低調、孤獨、與世隔絕，在暗處做着自己的工作，不會突顯自己。處女座的人是完美主義者，總在小心翼翼的做着自己的事。但有時侯太有自己的一套，活在自己構造的小世界中，就像孤獨的隱士，不容易被人理解和發現。

【天秤座，9月23日-10月23日】

天秤座對應的是11號「正義牌」，左手持着寶劍，右手拿着天秤，永遠在尋找着平衡，向傾斜的一方砍下去。每個人對「正義」的定義都不一樣，所以他是在找尋公平，而更多人認同的真理就會是公認的正義。天秤座的人擅長找到一個平衡點，因此擅長調節氣氛，做事圓潤，不輕易得罰任何人。但有時候會過於要求公正，太過優柔寡斷，而錯失了一點東西。

【天蠍座，10月24日-11月22日】

天蠍座對應的是13號的「死神牌」，在死神面前人人平等，遇到他的人都要接受死亡。他一但鎖定了目標就不輕易放手，在死神的臉上，你也不會看到它的任何情緒，有驚人的耐力、意志力和很強的執行力。天蠍座的人愛恨分別，不會輕易表露自己真實的情感。一但有了目標就會拼命去達成，觀察力敏銳，但報腹心很強。有時候為了達成目的，他們會顯得過於衝動，在拼命追求目標的同時，可能會傷害到了別人。

不知道上面四個星座的朋友在其中找到自己想要的答案了嗎？有時候從另一個角度看自己會看得更多、更清楚。下一期是射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座，準備好看另一個自己了嗎？