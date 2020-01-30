昔日放送：藝人失落園　不倫戀排行榜（上）

踏入2020年，日本藝能界即爆出驚人消息，被視為模範夫妻的東出昌大和杏宣布分居，令不少人大出意外，而分居的原因，正是東出昌大在外偷食……其實日本藝能界，歷來有不少「不倫戀」，今次就為大家細數最轟動的幾位。

第十位：石田純一

在日本藝人之中，石田純一的「花花公子」形象非常突出！ 他在1970年與首任妻子結婚，離婚之後，在1988年與演員松原千明再婚，生下現為模特兒女兒Sumire，卻被爆與演員長谷川理惠維持長達8年多的不倫關係，當時他對媒體表示「文化和藝術很多都源自不倫」，自此「不倫就是文化」成為他的標記。

第九位：北野武

著名導演兼演員北野武，曾被傳出不少婚外情的消息，包括1986年，他被指與大專女生有關係，更因此與雜誌社爆發衝突；1994年，他被指與細川典江有染；2002年，他又被指與女優大家由佑子同居，近年更爆出與比自己小18歲的女性出軌，而他亦承認此事，更指他願意為這位女子豁出性命！去年6月，北野武與妻子正式協議離婚，同年10月，北野武在節目訪談中表示已後悔離婚……早知如此，何必當初！

第八位：渡邊謙

日本少數能衝出國際，曾經拍攝荷里活電影《最後武士》及《硫磺島戰書》的渡邊謙，感情生活也非常多姿多采。2017年，《週刊文春》指渡邊謙在妻子南果步患癌期間，與一位比他年輕21歲的女子搞婚外情，更長達三年之久，最終導致渡邊謙與南果步離婚收場。提一提，渡邊謙正是杏的親生父親，換言之，杏的父親和丈夫都曾經出軌……

第七位：今井繪理子

紅透90年代初的日本跳舞組合SPEED，成員之一今井繪理子，近年轉行從政，並於2016年當選參議員。但2017年，有雜誌指她搭上了神戶已婚議員橋本健，更被拍到二人在新幹線車廂內甜蜜拖手，雖然今井繪理子否認，但橋本承認報道「基本是事實」，令正氣單親媽媽形象破產，但這無阻她的仕途，早前更獲委任進入內閣。

第六位：小泉今日子

偶像出身的女星小泉今日子，初出道時甜美形象，近年變成熟女，依然深受各年齡層粉絲喜愛，但她多次被娛樂雜誌偷拍到跟已婚演員豐原功輔（曾參演《悠長假期》）有曖昧關係，2018年時，她更直接在自己官網承認同居關係，事後面對傳媒追訪時更坦言：「我自己的罪，我會自己承擔。」結果她被全日本痛斥小三，小泉今日子形象及前途盡毀，甚至要變賣豪宅。