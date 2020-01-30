【深夜字聊】有一種運動叫Sexercise

Q：我今年50歲，因長期對着電腦工作而有背痛、腰痛、大腿肌肉痛等問題，一直每天靠止痛藥和膏藥貼減少痛楚。有同居女友，但因痛症和不夠精神已超過半年停止了性生活。女朋友30多歲，亦有她的需要，有次夜深她騎坐我身上，完事後感覺身體疼痛消失，睡得很好，兩天不用吃止痛藥，想知道這是有原因的嗎？

Derek

A：中年男士面對各式環境壓力，工作繁忙，久坐不動加上熬夜，的確較容易發生痛症。首先建議閣下求醫，診斷和治療腰背肌和下肢痛症，檢查是否骨骼出毛病或有甚麼姿勢長期不正確導致肌肉勞損。抑或基本如缺乏運動、床褥軟硬度不適合個人、睡眠姿態不佳，這些因素均是可導致全身痠痛的元兇。

至於何以藉由性愛可減輕部分身體疼痛，它包含了一門生理運作解釋。男女性於享受性快感和高潮時，腦裏便會釋放一種內分泌激素「腦內啡」(Endorphins)去刺激身體，它除了可使人感到興奮快樂，也屬於天然分泌的「止痛劑」。當它被送進血液能有助即時減輕例如肌肉疼痛以至傷風感冒等不適症狀。女性方面，「腦內啡」再加上雌激素分泌，可令女性在性愛後秀髮烏亮，皮膚緊緻起來，皺紋減少。所以，為何有男性形容性事後感覺身體暢快舒爽、女性則容光煥發，正是兩性皆受惠於性愛的好處。

在外國，陸續有醫療體系確認床笫性愛可提升個人健康和活力，舉例英國的「國家醫療保健服務」在多年前已將伴侶性愛命名為「性運動」（Sexercise），認為性生活的運動效果不下於實質的運動訓練。它提出，做愛時人體運用到每條肌肉、心肺活動提高、消耗約300卡路里熱量，於沉鬱的冬日多進行性愛更有助女性看起來年輕青春與精神抖擻。

女朋友一心提升性福，無心插柳促使閣下感覺到短暫緩減疼痛的功效，事實上恒常性生活好處多。謹記為健康着想，閣下仍應盡快求醫以徹底消除痛症。

李偉儀